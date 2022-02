"Jen k pondělku přibylo na provozovně v Ústí nad Orlicí dalších pět nemocných. Jezdí se podle prázdninových jízdních řádů a předpokládáme, že budou platit až do konce února," uvedl ředitel ČSAD Ústí nad Orlicí Radek Kuběnka.

Královéhradecký kraj je na tom přece jen o něco lépe. "Z Pardubického kraje omezení spojů stále trvá, ale co se týče spojů, které objednává Královéhradecký kraj, ty jezdí v plném rozsahu," sdělil na začátku týdne technolog veřejné dopravy na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje Petr Nosek.

Vzhledem k nepředvídatelnému možnému vývoji onemocnění mezi zaměstnanci v autobusové a železniční dopravě je kraj připraven změny ve spojích zveřejňovat a aktualizovat prostřednictvím webu www.dopravakhk.cz. Informace pro cestující budou také zveřejňovány v mobilní aplikaci IREDO, na spojích veřejné dopravy a na sociálních sítích Veřejná doprava Královéhradeckého kraje.

Krize nebere konce. ČSAD na Orlickoústecku přechází na prázdninový režim

Omezení spojů se i přes veškerou snahu nevyhnul Dopravní podnik v Hradci Králové, který musel od středy 26. ledna najet na prázdninový režim.

"Dopravní podnik využíval a využívá všechny dostupné personální rezervy, které jsou v jeho silách, aby nedošlo k zásadním dopadům na naše cestující a k podstatnému omezení městské hromadné dopravy, jako například navýšení přesčasů či využívání zaměstnanců pracujících na dohodu, stahování řidičů z dovolených. Za volanty vozů MHD šel každý zaměstnanec, který má k tomu příslušné oprávnění a nechyběl citelně ve své pracovní pozici, především technickohospodářští pracovníci či pracovníci našich dílen," poukazuje mluvčí Dopravního podniku v Hradci Králové František Meduna.

Výjimečná situace vzhledem k rychle se šířící nákaze variantou Omikron si však i tady nakonec vyžádala mimořádné řešení. K pondělku 31. ledna bylo z 220 řidičů řidičů na hlavní pracovní poměr nemocných 37, z toho 12 bylo v karanténě či izolaci.

"Celkově za dopravní podnik máme 53 nemocných. Ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové rozhodnuto o přechodu provozu městské hromadné dopravy v Hradci Králové počínaje středou 26. ledna až do odvolání na režim podle „prázdninového“ jízdního řádu, to znamená podle jízdního řádu v druhém sloupci s názvem: Pracovní den – omezení dopravy MHD. Pro zajištění dopravy dětí do škol zůstávají ve dnech školního vyučování v provozu všechny školní a některé výpomocné spoje, zároveň také zůstávají v provozu linky č. 6, 20, 26 a spoj linky č. 11 v 7.15 z Bělče. Linka č. 27 je v ranních a dopoledních hodinách posílena mimo jízdní řád o několik spojů. Odjezdy těchto spojů je možné dohledat v aplikaci JŘM nebo ve vyhledávači spojení na našich webových stránkách," upozorňuje František Meduna.

Notoričtí útěkáři opět zběhli z Dětského domova v Kostelci nad Orlicí

Přechod na prázdninové jízdní řády prý nyní dopravnímu podniku nabízí více času pro důkladné a intenzivní čistění a dezinfekci interiérů vozů MHD.

"I přes všechna nastavená opatření nelze vyloučit, že v jednotlivých případech nedojde k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplývat z dalších pozitivních záchytů v rámci povinného testování řidičů MHD při jejich příchodu na pracoviště," vysvětluje mluvčí hradeckého dopravního podniku s tím, že tento bude o případných omezení na vybraných linkách informovat na svých na webových stránkách a cestující je dostanou automaticky a zdarma po přihlášení se k odběru novinek. .

"O případném návratu ke standardnímu jízdnímu řádu bude rozhodnuto podle aktuálního vývoje epidemie a podle počtu řidičů v pracovní neschopnosti. Dopravní podnik města Hradec Králové tom bude cestující včas informovat," dodává.

Hradecký podnik není jediný, kdo sáhl ke změnám v dopravě, zavést je musely například i dopravní podniky v Pardubicích, Ostravě nebo v Brně. Do veřejné dopravy přitom v příštích týdnech zasáhnou i jarní prázdniny.