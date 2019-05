Lidé cestující do Potštejna by měli na cestě počítat se zdržením kvůli rekonstrukci mostu u Záměle.

Z opravovaného mostu u Záměle. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Doprava je tam svedena do jednoho pruhu a provoz je řízen kyvadlově světelnou signalizací. Podle informací z úřední desky obce by omezení mělo trvat do konce listopadu.