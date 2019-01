Královéhradecký kraj - Kde čekají na řidiče uzavírky?

1. Omezený provoz

most 32722–001, most

32722–002, silnice III/32722

u obce Pamětník. Do 31. 10. 2014



2. Uzavírka

komunikace 32324, mezi 1,28

a 0,63 km, ve směru

Pohřebačka. Do 31. 12. 2013



3. Úplná uzavírka místní

komunikace – ulice Nádražní,

úsek Riegrova – autobusové

nádraží v Chlumci n. C.

Do 30. 8. 2011



4. Úplná uzavírka

silnice III/32419, ulice Jana

Maláta, délka 600 metrů

v Novém Bydžově. Do 31. 8. 2011



5. Práce na silnici

296 v obci Horní Maršov,

okres Trutnov, délka

196 metrů. Do 30. 9. 2011



6. Úplná uzavírka silnice

III/27523 v osadě Brodek,

obec Dětenice. Do 22. 7. 2011



7. Uzavírka silnice

III/3193, úsek Dlouhá

Ves – Roveň, okres Rychnov

nad Kněžnou. Do 16. 10. 2011



8. Práce na silnici

III/2956, most ev. č. 2956 –6,

obec Horní Lánov,

okres Trutnov, uzavřeno.

Do 30. 9. 2011



9. Částečná uzavírka

silnice II/295 ve Vrchlabí.

Do 30. 10. 2011



10. Úplná uzavírka

silnice II/323, v úseku mostu

ev. číslo 323–006

v Nechanicích. Do 16. 10. 2011



11. Úplná uzavírka silnice

II/310, obec Sedloňov,

okres Rychnov nad Kněžnou.

Do 31. 8. 2011



12. Uzavřen most

v ulici M. Koněva v Jičíně.

Do 17. 7. 2011



13. Uzavírka silnice

III/3032, most ev. č. 3023–1

ve Velkém Poříčí. Do 11. 11. 2011



14. Uzavírka silnice

III/28522, ul. Pod Hradbami,

Nové Město nad Metují.

Do 23. 10. 2011



15. Uzavírka ulice

Komenského v Hořicích.

Do 20. 7. 2011



16. Úplná uzavírka

silnice II/284, úsek Lázně

Bělohrad – Vidoň.

Do 17. 7. 2011



17. Práce na silnici

I/14 v Solnici. Do 7. 8. 2011