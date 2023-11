Podle ředitele Oblastní nemocnice Jičín Daniela Malého by omezení nemělo mít výraznější dopad na provoz zařízení. Výpověď z přesčasů v jičínské nemocnici podalo 50 lékařů. „Omezíme provoz jednoho operačního sálu. Naplánované operace nerušíme. Již před měsícem jsme situaci očekávali, takže jsme další výkony neobjednávali. Současný systém práce je nastavený nešťastně. Nejde pouze o peníze, ale o to, aby fungoval do budoucna, aby lékařů bylo více a jejich zaměstnání bylo opět prestižní,“ vyjádřil se ředitel Malý.

Pokud by jednání mezi vládou a lékaři nedopadlo, omezení v Náchodě by se dotkla zejména neurologie, ortopedie, chirurgie, urologie a gynekologie. Zrušení či odložení naplánovaných operací by se týkalo zejména druhé poloviny prosince.

„Výpovědi dali, ale svoji práci budou nadále vykonávat, takže to na provoz nemocnice nemá vliv. Poskytujeme akutní péči, plánované výkony a operace i odborné ambulance. Výpovědi vnímáme jako silný apel proti současnému systému zdravotnictví a naše lékaře v tom podporuji. Zároveň jsem jim velmi vděčný, že k tomu přistoupili touto formou, to znamená, že zajistí chod nemocnice. Jsou rozladění stejně jako ve všech nemocnicích v zemi. Systém je neudržitelný. O změnách se mluví několik let, ale ministerstvo zdravotnictví to neřeší. Já se doktorům nedivím,“ uvedl Mottl.

VIDEO: Jak roste urgentní příjem? Rychnov bude mít špičkovou nemocnici

V Trutnově podalo výpovědi z přesčasů přibližně 50 lékařů. Podle jejího ředitele Miroslava Procházky se o formě omezení provozu rozhodovalo do poslední chvíle.

Vedení holdingu a Královéhradeckého kraje jednalo s nemocnicemi o zajištění péče pro pacienty několik týdnů. Akutní péče se případné omezení nedotkne. „Změny proběhnou pouze u neakutní operativy jako jsou dlouhodobě plánované zákroky a podobně, které se termínově posunou. Všichni budeme usilovat o to, aby se provoz nemocnic vrátil co nejdříve do normálu,“ sdělil krajský hejtman Martin Červíček.

Podle vyjádření Fakultní nemocnice v Hradci Králové by došlo s ohledem na nutnost zajištění akutní péče na některých pracovištích k omezení části plánovaných operací a vyšetření. „Pacienti, kterých se odložení týká, jsou od 20. listopadu informováni telefonicky či písemně a začátkem roku 2024 budou informováni o dalším postupu,“ uvádí se v prohlášení největšího zdravotnického zařízení v kraji.

VIDEO: V Kvasinách se zastavila výroba, odbory brojí proti nižším benefitům

Ředitelé krajských nemocnic se shodují, že systémové změny je potřeba řešit co nejdříve. Zdravotnická zařízení se dlouhodobě potýkají zejména s nedostatkem personálu.

„Musíme si všichni říci, že jestliže mladí lékaři nechtějí sloužit tolik, jako dnes slouží jejich starší kolegové, přidání peněz situaci nevyřeší. Je tam řada dalších věcí. Je třeba zvýšit kapacity na lékařských fakultách, zjednodušit systém postgraduálního vzdělávání, sjednotit úhrady za péči od zdravotních pojišťoven, pokud budeme chtít jednotné minimální garantované mzdy napříč republikou a další. Kdybychom se bavili pouze o penězích, bylo by to špatně, změnu potřebuje celý systém,“ vysvětlil ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

K protestu se nepřidali lékaři v soukromé nemocnici ve Vrchlabí. Zařízení vlastní skupina Penta Hospitals. „U nás žádná výpověď není. Neomezujeme ani elektivní péči,“ konstatoval ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.