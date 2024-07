Víte, kolik je na světě pivních stylů, jak se jmenuje nerozšířenější typ ležáku na světě a kde vznikl nebo při jaké teplotě zrají piva? Odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky najdete na zábavně naučné stezce, která se otevřela naproti minipivovaru Agent v Olešnici v Orlických horách. Myšlenka na její zřízení se zrodila už v roce 2020 v hlavě jeho majitele a sládka Martina Nauše.

„Jsou takové stezky, kde se chodí z jednoho pivovaru do druhého a z druhého do třetího, ale vlastně to nemá žádnou naučnou hodnotu. Tak jsem si říkal, že by bylo fajn něco takového vytvořit, protože se nás lidi pořád ptají na určité věci okolo piva a je hromada těch, kteří si myslí, že trošku výrobě piva rozumějí a nerozumějí vůbec. Stezka jim pomůže získat to základní povědomí. Je tam všechno, samozřejmě ve zkrácené verzi, ale je tam všechno z těch základů,“ vysvětluje olešnický sládek.

První pivovar stál v Olešnici už v roce 1869

A na stezce nechybí ani upomínka na původní pivovar Oskara Miguly, který jej v centru Olešnice v Orlických horách postavil už v roce 1869. Zlatavý mok se tu vařil několik desítek let a tradice pivovarnictví se v Olešnici na dlouhou dobu uzavřela s koncem druhé světové války a odsunem německého obyvatelstva. Dnes byste Migulův pivovar hledali marně, už nestojí.

„Dřív to bylo tak, že pivovarů bylo mnohem víc než dnes. Ale vzhledem k tomu, že nebyly takové možnosti - nebyla motorová vozidla, vozilo se koňským povozem, pivovary prodávaly víceméně v blízkém okolí. Třeba 20 až 30 km maximálně do pivovaru,“ připomíná dávnou historii pivovarů Martin Nauš.

Jeho pivovar stojí kousek před obcí a do historie i současnosti pivovarnictví se můžete ponořit na dvaceti panelech pivní stezky na protějším svahu. „Návštěvníci se dozví spoustu zajímavých faktů o historii a výrobě piva, o druzích piv, surovinách, postupech, důležitosti vody atd.,“ popisuje sládek a majitel olešnického pivovaru v jedné osobě.

Blahodárné účinky piva i zajímavosti z historie

I když výše položená zastavení vyžadují trochu stoupání, asi neodoláte, abyste nepokračovali. Na každém vás totiž čeká zajímavá otázka a její rozluštění můžete nalézt na dalším panelu. A pak ta procházka krásnou přírodou Orlických hor prostě stojí za to. A bylo to i součástí záměru.

Dozvíte se také něco o blahodárných účincích střídmého pití piva na lidský organismus a půvabná je například zmínka o tom, jak se kdysi měřila hustota cukerného roztoku, k čemuž se dnes využívají elektronické přístroje. Prozradíme, že pro dávné měření hustoty bylo třeba kožených kalhot. Proč? To se dozvíte na stezce.

„Po projití celé stezky budou turisté překvapení, jaké všechny aspekty přináší výroba nejsložitější potraviny světa. Zároveň je vše podáno textově zábavnou formou a doplněné nádhernou grafikou známého art direktora Vladimíra Kotouzy,“ upozorňuje na další zajímavost majitel olešnického pivovaru.

Mimochodem Vladimír Kotouza je autorem vizuální identity českého předsednictví v Radě EU, ale letos se pustil i do nové podoby etiket právě olešnického minipivovaru, jak říká Martin Nauš, je jeho dvorním grafikem.

Na stezce najdete pozvánku do dalších pivovarů

„Stezka je přístupná celý rok, v kteroukoliv denní dobu a přístup na ni je zdarma. Terén je lesní, takže není vhodný pro nejmenší děti a kočárky, dobré boty jsou také doporučeny. Začátek i konec stezky je přímo u pivovaru, takže se návštěvníci mohou posilnit lahodnými pivy před cestou a samozřejmě na konci oslavit nově získané vědomosti. Projít celou stezku zabere přibližně 45 minut,“ dodává Martin Nauš.

Na Rychnovsku nejde o jedinou pivní stezku. Další byste našli u Rychnova nad Kněžnou. Podorlická pivní stezka je 3,5 kilometru dlouhá a vede převážně po asfaltových a štěrkových cestách lesoparku Včelný. Stezku si užijí pěší, cykloturisté i rodiny s kočárky. Pivní stezka vede od Městského Podorlického pivovaru v Rychnově nad Kněžnou do letoviska Studánka. A aby toho nebylo málo, na Rychnovsku můžete absolvovat rovněž Pivní cyklo-tour, na níž se seznámíte s historií tří pivovarů našeho regionu - v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce a Potštejně. Pozvánku do těchto pivovarů byste našli i na olešnické pivní stezce.