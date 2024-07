Letos to bude pět let, co Martin Nauš z Olešnice v Orlických horách uvařil ve svém pivovaru Agent první várku piva, dalo by se říct vysněnou. „O navázání na tradici mi ani tak nešlo, nebo že by to byl ten hlavní důvod, ale spíš jsem neměl co pít,“ vysvětluje. „Něco mě chutnalo, něco ne, ale všechno bylo daleko. Pak jsem si říkal, že by nebylo špatné mít pivovar, to řemeslo mě zajímalo. Také jsem si myslel, že pivu trošku rozumím, než jsem šel do té školy, kde jsem zjistil, že nevím v podstatě nic,“ vzpomíná na první zkušenosti a poznatky, které sbíral v rekvalifikačním kurzu pivovarnické a sladovnické práce a během praxe.

V čem jsou olešnická piva specifická?