Právě v souvislosti s konáním novoročního ohňostroje dojde v Kostelci nad Orlicí k úpravě provozu, a to v sobotu 1. ledna už od 6 hodin ráno, kdy bude omezeno parkování na Palackého náměstí před prodejnou Orlice a v prostoru od kašny směrem k budově městského úřadu. Zahájení ohňostroje je naplánované na 18. hodinu.

"Jako obvykle bude odstřelování ohňostroje lokalizováno v západní části Palackého náměstí do prostoru okolo budovy městského úřadu (čp. 38 a 37) a SK Rabštejn (čp. 36). Z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků novoročního ohňostroje bude třeba v době jeho odpalování pro návštěvníky zcela uzavřít západní část Palackého náměstí, a to od budovy městského úřadu až na úroveň východního okraje budovy základní školy (čp. 46) na straně jedné a budovy východního okraje budovy lékárny (čp. 26) na straně druhé (viz přiložený náčrtek). Tento prostor bude ohrazen kovovými zábranami a bezpečnostní páskou a střežen městskou policií a pořadateli tak, aby se v tomto prostoru v době odpalování ohňostroje žádný z návštěvníků nenacházel," doplnilo informace město.