Ohnišovské už 46. Cikánské toulky jsou za dveřmi

Do přírody a zároveň i do pohádky zvou už 46. Cikánské toulky, za kterými můžete vyrazit do Ohnišova. Letos odstartují na čarodějnice 30. dubna mezi 7. a 10. hodinou z parkoviště u obchodu a startovné je 50 korun.

Cikánské toulky | Foto: Lenka Dragúňová

Lákat budou na pěší trasy v délce 10, 15 a 20 kilometrů. Šlápnout však můžete i do pedálů kol na dvaceti či čtyřicetikilometrové cyklotrase. Na své si přitom přijdou i děti. Pro ně pořadatelé ze Sportovního klubu Toulky Ohnišov přichystali Pohádkový les, čeká je trasa dlouhá 6 kilometrů. V cíli Cikánských toulek zahraje k poslechu JK Band.