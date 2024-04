Cikánské toulky v Ohnišově jsou v celém regionu opravdovým pojmem. Poslední dubnovou sobotu se každoročně do obce s necelou pětistovkou obyvatel vydají z širokého okolí turisté pěší i cyklo, a když přeje počasí, bývá jich i několik tisíc.

Dosud nepřekonaný rekord byl v roce 2015, kdy celkem přišlo 3056 lidí.

Letos se při již 48. ročníku vydalo na trať 2576 lidí, z toho nejvíc do zmíněného pohádkového lesa. Co se týče pěších turistických tras, nejvíce lidí vyšlo na patnáctikilometrovou trasu, a to 270. K dispozici byly i trasy 19 a 24 kilometrů, cyklotrasy na 25 a 45 kilometrů.

Podívejte se na malou gymnastku v Ohnišově:

Zdroj: Irena Voříšková

V cíli čekalo všechny účastníky občerstvení a posezení s kapelou JK Band.

