Cílem #dobroskutkuj je prostřednictvím laskavosti, dobrých skutků a nezištné pomoci přinášet do každodenního života více radosti, lásky a porozumění mezi lidmi. Princip je jednoduchý. Stačí udělat dobrý skutek a obdarovanému zároveň věnovat motivační kartičku, která vybízí k uskutečnění dalšího laskavého činu. Pro usnadnění najdou zájemci na webu HeartHeroes přes padesát nápadů na dobré skutky či motivační kartičky ke stažení. Vše je také propojené přes sociální sítě, díky čemuž mohou lidé sdílet své dojmy a vzájemně se inspirovat.

A kdo všechno se může do projektu dobrých skutků zapojit? „Zapojit se mohou jednotlivci, páry, rodiny, skupinky přátel, třídy, školy, spolky, organizace. Zkrátka každý, kdo má zájem udělat dobrou věc. Dobré skutky spojují lidi, kouzlí úsměvy na tvářích a napomáhají vidět ve světě to dobré. Proto věříme, že se řetězce zúčastní co nejvíce lidí,“ odpověděli za organizační tým Michal Přibyl a Ondřej Sitka.

Za celou akcí stojí žáci a učitelé ZŠ TGM Borohrádek. Škola od září 2018 organizuje mezinárodní projekt eTwinning s názvem HeartHeroes – Hrdinové s dobrým srdcem. Jelikož projekt přináší všem zapojeným krásné zážitky, v borohrádecké škole se rozhodli, že do něj prostřednictvím dobrých skutků, zapojí celou republiku. „HeartHeroes mám moc ráda, protože mě baví dělat radost druhým lidem, úplně mě to nakoplo! Se spolužáky jsme už udělali různé dobré skutky a budeme v tom pokračovat. Tento měsíc jsme společně se spolužáky a učiteli vymýšleli, jak do dobrých skutků zapojit celou Českou republiku. Dělali jsme třeba návrhy kartiček, pomáháme s šířením projektu nebo vytváříme materiály pro sociální sítě. Moc se těším, až se projekt rozjede, protože bude dělat radost ještě více lidem. A když se usmíváme a pomáháme si, je nám všem na světě krásně,“ zakončila Kristýna Svobodová z osmé třídy.