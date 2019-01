Dobruška - Dvanáct účastníků z celé České republiky se dnes představí v Dobrušce při devátém ročníku soutěže vodicích psů.

Dvanáct vodicích psů z celé České republiky se dnes představí v Dobrušce při již devátém ročníku tradiční soutěže, kterou organizuje nevidomá Renata Moravcová právě z tohoto města. Dění odstartuje v 10 hodin v Archlebových sadech.



Klání bude mít dvě části. Tou první se stane frekvence. Cvičitelé z Prahy vytvoří trasy, kterými vodicí psi své nevidomé pány provedou, přičemž upozorní na překážky nebo navedou k přechodu pro chodce. „Za každým půjde rozhodčí a bude našeptávat pokyny, které každý dá psovi, ten podle toho bude hodnocen,“ přiblížila Moravcová. Druhou částí soutěže se stane poslušnost, tedy úspěšnost plnění základních pokynů.



Připravena ovšem je i jedna specialita. „Každý si ponese špekáček a někde ho odhodí. Pes by ho bez vědomí slepce neměl sežrat, ale stejně jich to pak polovina udělá. Potom je to pro lidi docela zábava,“ slibuje Moravcová.



Původně mělo dorazit sedmnáct soutěžících, ale pět se jich odhlásilo. Ani sama Moravcová se letos nezúčastní, a to kvůli náročným přípravám a také z toho důvodu, že před dvěma týdny přišla o svého prvního vodicího psa a druhý se ještě necítí dobře.



Odměnou budou účastníkům tašky od sponzorů pro ně i pro psy. Novinkou jsou zdobené perníkové medaile ve tvaru labradora. Diváci si na místě budou moci sami vyzkoušet, jaké to je žít ve tmě, neboť do Dobrušky zavítá i královéhradecký Tyfloservis.