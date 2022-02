Konec výuky v červnu 2023

"První ročníky oborů, které byly v Opočně, budou od příštího školního roku otevřeny v Novém Městě nad Metují, kde je základní sídlo školy. V Opočně pak zůstanou ještě na jeden školní rok druháci a třeťáci. V červnu roku 2023 tam bude výuka končit," vysvětlila ředitelka Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy Nové Město nad Metují Klára Barešová.

Údajný turecký pilot vymámil z ženy z Rychnovska přes půl milionu korun

V Opočně se nyní žáci vzdělávají v tříletých učebních oborech: zámečník - údržbář, opravář zemědělských strojů, autoopravář, prodavač a květinář - aranžér.

"Se všemi obory z Opočna počítáme i do budoucna, máme vytipováno, kam se přestěhují. Zázemí v Novém Městě dáváme do pořádku a počítáme, že se sem přesunou i všichni vyučující," uvedla ředitelka.

Učitelé se však budou muset popasovat s tím, že rok budou za svými žáky přejíždět mezi oběma městy, čemuž se uzpůsobí i rozvrhy.

"Čeká nás spousta práce, nebude to jednoduché, ale musíme se s tím poprat. Dostupnost Nového Města nad Metují, co se týče vlakových a autobusových spojů, bude pak možná pro studenty lepší než do Opočna. Předpokládáme tedy, že by se zájem o tyto obory mohl ještě navýšit," míní Klára Barešová.

V Opočně oznámení o ukončení výuky odborné školy v místním areálu nadšení nevyvolalo. A to nejen proto, že tím Opočno přijde o statut města se středoškolským vzděláváním. Už několik let se potýká s problémem, co s prázdnými budovami. Řešilo například to, co s areálem nemocnice, kterou kraj zrušil. Nyní tam kraj dokončuje nový domov pro seniory a může se zdát, že bude o starost méně. Jenže v Opočně je také opuštěný areál kláštera, opět v držení kraje, dále v sousedství zámku budova bývalého okresního soudu, na níž město připravuje projekt nákladné rekonstrukce, a k tomu se má zanedlouho přidat rozsáhlý areál zmíněné školy. Ten je sice ve vlastnictví kraje, ale městu záleží na tom, jak se s ním do budoucna bude naloženo.

"Není nám jedno, co by se se školou mělo stát. Měli jsme tam různé workshopy, zástupci velkých společností se přijeli podívat na zázemí dílen, seznámit se s možnostmi, které se jim tu nabízí. Doufali jsme, že by toto zázemí mohla využít třeba automobilka Kvasiny pro své učně, kmenové zaměstnance, zkoušeli jsme i naši mlékárnu, ale bohužel. Přestože jsme ze všeho dělali výstupy a ty některé cesty nabízely, posílali jsme je na kraj, bylo rozhodnuto, že škola v Opočně skončí a my toto rozhodnutí musíme respektovat," podotýká starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Přišlo pro město v tu nejméně vhodnou dobu. "Je to těžké už v souvislosti s rozpočtem, jsme nyní na vážkách, zda do těchto prostor investovat. Ale vítáme, že kraj s námi chce vůbec o tom diskutovat, byli bychom neradi, aby areál padl do nevhodných rukou a jeho využití mělo případně vliv i na bezpečnost ve městě," dodává starostka.

Muž se vloupal do tankomatu v Dobrušce, způsobil škodu přes 350 tisíc korun

Před 160 lety - v roce 1862 kníže Josef František Jeroným Colloredo-Mannfeld založil v Opočně jednoletou Rolnickou školu pro syny selské, s vyučovacím jazykem českým. Kromě teorie se vyučovalo i v praxi - na knížecích dvorech. Sídlo školy bylo na Stráni v č.p. 234. Po dvou letech sice zanikla, ale v roce 1896 byla zřízena dvouletá Rolnická škola, přičemž pozemek i školní budova byla majetkem Městské spořitelny, která je poskytla ústavu zdarma k užívání. Tři roky nato se vzdělávání rozšířilo o dvouletou Rolnickou školu dívčí, jejíž budova vyrostla v sousedství. Školní areál zahrnoval i užitkovou zahradu, stodolu, chlévy pro hospodářská zvířata, pec na pečení chleba apod. Postaráno bylo také o ubytování a stravování žáků.'

Roku 1923 se Rolnická škola přejmenovala na Odbornou školu hospodářskou a škola pro dívky na Odbornou školu hospodyňskou.

Hospodářské školy v Opočně na historické pohlednici.Zdroj: Archiv města

'V roce 1952 byla zřízena Zemědělská mistrovská škola pro dospělé pracovníky v zemědělství a v roce 1953 Učňovská škola zemědělská. Názvy školy se měnily a měnily se i názvy oborů (zemědělec, chovatel hospodářských zvířat, pěstitel, traktorista, operátor zemědělské techniky). Až do 90. let však platilo, že primárním cílem školy byla výchova mladých zemědělců.

Pokračovalo se v tradici vzdělávání dívek, ty v letech 1969 až 1974 navštěvovaly Dívčí odbornou školu a v roce 1991 se pro ně otevřel nový učební obor: Provoz služeb pro domácnost.

'Za minulého režimu se areál rozrostl o dílny ručního a strojního obrábění, kovárnu a o prostory pro garážování traktorů, aut i autobusu. V roce 1975 byla svépomocí v akci „Z“ zahájena výstavba tělocvičny, nových učeben, klubovny a sociálního zařízení. Roku 1985 přibyla budova mládeže a kotelny, o tři roky později pavilon učeben a stravovací zařízení a staré budovy byly propojeny tubusem. V roce 1991 se důkladné opravy dočkaly i obě staré budovy, které dostaly novou fasádu a střechu, a vybudována byla učebna výpočetní techniky.

V roce 1996 došlo ke sloučení se SOU potravinářským, neboli tzv. mlékárenskou školou v Opočně. V nabídce byly jak učební, tak maturitní obory i nástavbové studium podnikání se třemi obory. V roce 2010 se opočenská odborná škola stala součástí Střední školy a Základní školy Nové Město nad Metují.

V roce 2018 byla zrekonstruována tělocvična a došlo k dalšímu sloučení školy, tentokrát se Střední průmyslovou školou, střední odbornou školou a středním odborným učilištěm v Novém Městě nad Metují. (Zdroj: web města Opočna, Pavlína Sobotková: Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují - pracoviště Opočno)