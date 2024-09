Cestu za výrobou zlatavého moku započal Michal Hanuš v roce 2011 v bývalém zámeckém pivovaru, tehdy hospodářském objektu. Že tam už dříve pivovar byl, se dozvěděl až později.

Vznik pivovaru na obvodu zámeckého areálu v Opočně spadá do 60. let 16. století, kdy Trčkové rozšiřovali své hospodářství. Pivovar náležel majitelům zámku, to byli Trčkové, Colloredo-Wallsee, Colloredo-Mansfeld a od konce 19. století byl pronajímán.

„Můžu tak říct, že jsem vařil pivo v zámeckém pivovaru, i když ten tam už léta nebyl. Výroba v něm byla zastavena roku 1933, pak po válce přebral zámecký pivovar pivovar Pernštejn Pardubice, používal ho jako stáčírnu, pak jako sklady v roce 1965 to opustil,“ připomenul Michal Hanuš.

Po osmi letech sbírání zkušeností a vývoje receptur začala v roce 2018 stavba rodinného minipivovaru v Opočně. Jeho rozjezd přitom zkomplikoval koronavirus.

Oslavy pátého výročí opočenského pivovaru nabídly i prohlídky provozovny. | Video: Irena Voříšková

Nový pivovar skrývá dvounádobovou varnu o obsahu 500 litrů. Dále dvě otevřené kvasné nádoby a pět kombinovaných tanků na kvašení, zrání a stáčení. Vedle stáčírny do KEG sudů se stáčí i do PET lahví, do skleněných lahví minimálně.