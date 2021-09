Předpokládá se, že rekonstrukční práce se přesunou na druhou polovinu mostu až kolem 10. září, kdy by se také měl zprůjezdnit směr od Kostelce nad Orlicí na Častolovice a uzávěra začne platit v opačném směru.

Už od poloviny července jsou tady řidiči směřující jinak přes Kostelec nad Orlicí na Hradec odkázaní na objízdné trasy. Místo zhruba kilometrového úseku, který by jinak mezi Kostelcem a Častolovicemi urazili, si v té nejkratší variantě objížďky najedou přes 13 kilometrů (přes Zdelov). Stavební práce tu mají trvat do 12 října.

Do 5. září pak skončí dopravní omezení v novoměstské části Spy. Dotyčný úsek je průjezdný jen ve směru od Dobrušky. V opačném směru je objížďka pro osobní auta přímo obcí Spy a pro nákladní vozidla přes Ohnišov.

S uzavírkami či s jinými dopravními omezeními je třeba dále počítat v Borohrádku (do 30. října), na obchvatu Týniště nad Orlicí (do 24. října) či dále ve směru na Hradec Králové u Třebechovic pod Orebem (do 31. října). A vozidla stále neprojedou ani z Domašína na Černíkovice kvůli výstavbě obchvatu.