Královéhradecký kraj - Tak vydatné srážky už jsme dlouho nezaznamenali. Od prosince téměř stále prší nebo sněží. I přesto stav sucha trvá.

Po dlouhém období, kdy téměř nepršelo, se příroda konečně může radovat z dostatku srážek. Od prosince prší a sněží, což viditelně prospělo potokům a řekám, které se opět začaly plnit. Na podzemní vody však několik týdnů vydatného deště a sněžení téměř žádný vliv nemělo. Jejich stav zůstává velmi špatný. „Stále jsme v hydrologickém suchu,“ řekl Deníku hydrolog hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Alexandr Zajcev.

Podle měření ČHMÚ přitom jen za prosinec spadlo v Královéhradeckém kraji 94 milimetrů srážek, což je 142 procent prosincového normálu. Ještě v listopadu měřicí stanice ukázaly pouhých 14,7 mm.

Téměř okamžitý efekt deště a sněžení se dostavil u řek. Ještě v polovině prosince Povodí Labe informovalo, že třetina ze 120 profilů na řekách, které spravuje, hlásí sucho. Minulý týden byl nízký průtok zaznamenán už jen na Malém Labi v Dolním Lánově.

„Průtoky prakticky ve všech vodních tocích vzrostly,“ uvedla Jitka Nitscheová z Povodí Labe. Ve srovnání s dlouhodobým lednovým průměrem jsou řeky zaplněny ze 40 až 80 procent, nedostatek vody však zůstává v Cidlině, která dosahuje jen 20 procent, a Mrlina je na pouhé desetině.

Z vodních nádrží má nejméně vody Rozkoš, která je zaplněna z 23 procent, a Labská a Seč, které byly minulý týden zaplněny přibližně z poloviny. Zato Les Království a Pastviny jsou plné.

Kraj na mapě zůstává tmavočervený

„V řekách voda pěkně teče, ale u podzemních vod je situace stále špatná,“ konstatoval Alexandr Zajcev.

Srážková nadílka se zatím odrazila jen na stavu mělkých vrtů. U některých se hladina zvýšila dokonce o desítky centimetrů, ale podle odborníků jde stále jen o nevýznamné zlepšení a na mapě ČHMÚ stále zůstává velká část Královéhradeckého kraje označena tmavě červenou barvou, což znamená, že stav vody v mělkých vrtech je mimořádně podnormální. „Na normální stav jsme se zatím nikde nedostali,“ upozornil hydrolog.

Nejhorší situace zůstává podle jeho slov na Orlicku a Podorlicku, hlavně v oblasti Rychnova a Dobrušky, tmavě červená barva označuje také Chlumecko a Novobydžovsko. Trochu lepší stav je na Trutnovsku.

V rámci České republiky je podobně špatná situace jako ve východních Čechách už jen na jižní Moravě.

Ještě horší stav vody však podle odborníků zůstává u hlubokých vrtů, kam vláha ještě nedospěla, takže se u nich žádní zlepšení neprojevilo. „Doplnění podzemních vod v hlubších kolektorech je stále neutěšené,“ uvedl Alexandr Zajcev.

Jediným pozitivem tak zůstává, že díky vydatným srážkám zmizelo půdní sucho a půda má normální vlhkost.

Chce to víc sněhu

Prosincový příznivý srážkový stav naštěstí pokračuje i v lednu. Například minulý týden od pondělí do pátku spadlo v Česku téměř 20 milimetrů srážek a další přibyly o víkendu. V nížinách sice spíše pršelo, zato na horách připadly desítky centimetrů sněhu. Například v Krkonoších včera ráno naměřili na Labské boudě 2,15 metru, na Sněžce 2,05 metru a na Luční boudě 1,95 metru sněhu.



V Luisině údolí v Orlických horách měli 99 centimetrů a v Polomu-Sedloňově 65 centimetrů sněhu.



Také na tento týden hlásí meteorologové srážky a platí to už pro dnešní den. „Zpočátku místy občasné sněžení. Postupně sněžení na většině území, na horách vydatnější a v polohách pod 600 m postupně srážky smíšené nebo i dešťové,“ uvedl Tomáš Popelka z ČHMÚ. Pršet a sněžit by mělo i v dalších dnech.



Podle hydrologů je potřeba, aby hodně nasněžilo a sněhová pokrývka na jaře odtávala jen pozvolna. To by mohlo stav podzemních vod zlepšit. „Ale i kdyby byl sněhu dostatek a podmínky příznivé, nedá se čekat, že sucho ustoupí a situace se brzy zlepší,“ varoval Alexandr Zajcev.