V sobotu 27. dubna začnou fungovat vybrané turistické autobusové a vlakové linky Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje. Doplní nabídku pravidelných spojů a zájemci se jimi mohou svézt třeba při výletech za poznáním přírodních a historických krás jednotlivých oblastí.

Za zajímavými výletními cíli můžete vyrazit i turistickými linkami. | Foto: Deník/Jana Kotalová

„Královéhradecký kraj je regionem s velkým počtem turisticky atraktivních míst, která stojí za návštěvu. Na základě rostoucího zájmu o veřejnou dopravu v našem kraji, zejména o turistické linky, jsme se rozhodli zahájit provoz vybraných autobusových a vlakových spojů již od konce dubna. Kromě zajištění dopravy do škol a zaměstnání nabízejí spoje Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje jedinečnou možnost pro výletníky na cestách za poznáním našeho kraje,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Rychlé spojení do Orlických hor zajistí autobusová linka 193 z Hradce Králové přes Dobrušku do Deštného v Orlických horách až na Šerlich. Linka 193 umožňuje přepravu jízdních kol a z Hradce Králové odjíždí spoje o víkendu v 7.45 a ve 12.15. V období letních prázdnin je spoj v 7.45 z Hradce Králové na Šerlich provozován celotýdenně. Ze Šerlichu přímé autobusy jedou o víkendech v 9.55 a 15.25.

Do zámku i na vozíčku. Rychnovský Kolowratský zámek otevírá s řadou novinek

Do oblasti údolí Divoké Orlice k pravidelným spěšným vlakům linky V2 přibývá posilový spěšný vlak do Litic nad Orlicí s odjezdem z Hradce Králové v 8.24, zpět z Litic je nově přidaný odjezd do Hradce Králové v 16.35.

Turistickými autobusovými či vlakovými spoji můžete cestovat také do jiných oblastí Královéhradeckého kraje, ať už to jsou Krkonoše, Podkrkonoší, Český ráj či atraktivní cíle na Náchodsku a Broumovsku. Patří k nim určitě i ty pro milovníky skal a další zajímavosti můžete objevovat i za hranicemi.

„Nejvýznamnější skalní útvary na Broumovsku je možné v rámci jednoho dne navštívit díky provázaným autobusovým linkám 360 Adršpach – Teplice nad Metují – Police nad Metují a 363 Police nad Metují – chata Hvězda – Suchý Důl – Police nad Metují ve dvouhodinovém intervalu. Nabídku spojení k východišti turistických cest ke skalám doplňuje autobusová linka 361 z Police nad Metují do Machova. Linka 361 navíc vybranými spoji obslouží Karlów poblíž skalního města Hejšovina v Polsku,“ informuje kraj v tiskové zprávě.

Odhalte taje podzemí Kamenné Hory. Ukrývá Arado, Hitlerovu ztracenou laboratoř

A zmiňuje i jiné lokality v Polsku, které lze navštívit: „Na lince D66 jsou denně provozovány čtyři páry vlaků, které překračují státní hranici nedaleko Královce. Ve stanici Sędzisław jsou možné přestupy ve směru do Jelení Hory i v opačném směru do Valbřichu a Vratislavi. Na lince D67 jsou provozovány dva páry víkendových vlaků jedoucích také ve dnech polských svátků, které překračují státní hranici nedaleko Meziměstí. Ve Vratislavi je možné přestoupit na dálkové vlaky jedoucí dále do polského vnitrozemí či k Baltskému moři.“

S využitím tiskové zprávy

Cestujte s tarifem IREDO Při cestování je možné využit integrovaný přestupní tarif IREDO. „Pro celodenní cestování doporučujeme využít síťovou jízdenku, která platí po celém území IDS IREDO a po celý kalendářní den, kdy byla zakoupena. Síťová jízdenka pro jednotlivce stojí 200 Kč a pro skupinu až pěti osob libovolného věku 490 Kč,“ doplnil Tomáš Jurček, vedoucí odboru dopravy Královéhradeckého kraje. Zároveň v letošním roce můžou výletníci při svých cestách sbírat cestovatelská razítka a soutěžit o zajímavé ceny. Kompletní pravidla soutěže s Veřejnou dopravou Královéhradeckého kraje naleznete na www.dopravakhk.cz. Na webu naleznete také další informace a tipy na výlety s využitím turistických linek veřejné dopravy. /Zdroj KÚ KHK/

Máme pro vás zajímavý tip. Cesta do pravěku kousek za hranicemi: děti i dospělé nadchne Dinopark v Karlówě