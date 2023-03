Dobře to ví Michal Jirsa. Jeho rodina se stará o psa, kočku a čtyři morčata. „Kupodivu nejnákladnější jsou morčata, potřebují totiž čerstvou zeleninu. A třeba ledový salát, který dnes stojí 50 korun, by schroupala za den. K tomu mrkev, celer… To bychom se nedoplatili, takže mrkvičku sice mají denně, ale salát jim dopřeju jen jednou za čas. Základem jejich stravy je tak v zimě seno, které máme naštěstí nasušené z loňska,“ popsal Jirsa, který se už nemůže dočkat jara, až vyraší tráva a pampelišky a morčata pomažou na zahradu.

Pes jej prý přijde na zhruba tisícovku měsíčně. A to přesto, že mu kupuje prémiové granule. „Mezi stejným typem krmiva v různých e-shopech může být rozdíl i několik stovek korun. Takže každý měsíc zjišťuju, kde mě to vyjde i s dopravou nejlevněji,“ řekl.

Podvyživená, hladová, dehydratovaná. Tak dopadla zvířata odebraná v Lupenici

Svému psovi tu a tam dopřeje pořádnou kost od řezníka, která stojí pár drobných. Mezi další „psí“ výdaje potom patří i stříhání. „Loni stálo asi 1600 korun. Tak uvidíme, jestli paní nezdražila. Ale sami to nezvládneme a našemu huňáči je vedro, jakmile je 10 nad nulou,“ pokrčil rameny.

Do rodiny na podzim přibyla kočička. V jejím případě jsou prý náklady na krmení minimální. „Docela kvalitní granule se dají sehnat do dvou stovek, ale upřímně nevím, jak dlouho jí vydrží. To současné balení máme nějak dlouho. Jestli ona nechodí na granule psovi,“ podotkl s úsměvem.

Přestože veškerá péče o zvířata a krmivo představuje výraznou položku v rodinném rozpočtu Jirsových, tuto zátěž jsou odhodláni dál nést. „Je to tak, šetřit musíme. Ale je to radost, děti tu havěť milují a pes je můj parťák pro sport. Prostě to nějak dáme,“ poznamenal.

Den zvířat zaznamenal rekord. Pro české útulky se vybralo téměř 2,6 milionu

Zdražování potvrzují i majitelé zverimexů. „Granule, kapsičky jdou nahoru srovnatelně s růstem cen potravin. Co mě ale překvapuje, podražují i hobliny, přitom je to odpadní materiál,“ řekla prodejkyně chovatelských potřeb v týnišťské provozovně Mazlíkův ráj.

Že by lidé začali na svých zvířecích svěřencích výrazně šetřit, nezaznamenala. „I když celkově asi je nižší obrat, těžko se to porovnává, když se zvedají ceny. Ale lidí chodí méně. Jsem tady osmým rokem a zhruba šest let jsem si pamatovala všechny ceny. Jednou za rok se o nějaké to procento hnuly. Teď se mění každých 14 dní,“ konstatovala.

Útulků v hradeckém kraji je málo. Ve Dvoře končí, Náchod chce mít vlastní

Prodejkyně upozornila, že spousta psů je choulostivá, trpí různými alergiemi, například na kuřecí maso, vyžadují proto speciální a mnohdy výrazně dražší druh krmiva. To všechno se do výdajů na ně promítá.

„Všechno se zdražuje a lidi se samozřejmě diví, že to je měsíc co měsíc dražší. Bohužel, takto jsou ceny nastavené od dodavatelů. Teď bych řekla, že trochu stagnují, ale nepozoruji, že by v tomto ohledu lidé šetřili. Byla taková chvíle útlumu jen po Vánocích. Zvířata, pokud si už na nějakou značku zvyknou, už to měnit nechtějí, takže chovatelům nic jiného nezbývá než to dál kupovat,“ vysvětlila Renata Chaloupková, která brigádničí za pultem chovatelských potřeb v Opočně.