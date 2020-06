Pět měsíců před volbami do krajského zastupitelstva vyložily na stůl karty všichni velcí hráči. Mezi posledními TOP 09 a ČSSD. Pro tradiční voliče sociálních demokratů, kteří preferují léta zažitou oranžovou barvu, budou však krajské volby v roce 2020 v Královéhradeckém kraji překvapením.

Výraznou oranžovou barvu totiž do doplní kvítky zelené a modré. Ty jsou hlavním motivem nové koalice ČSSD, Zelených a nezávislých osobností. A to vše pod značkou Spolu pro kraj. Lídrem kandidátky je současný hejtman Jiří Štěpán. Dvojkou pak náměstek primátora Martin Hanousek. V první desítce je i punkáč a učitel Štěpán Málek.

Samotný hejtman věří v úspěch a přiblížení se k číslům z roku 2012, kdy samotná ČSSD získala 26,67 procent hlasů (v roce 2016 – 13,3).

„Současná kandidátka, která je složená z lidí, kteří již něco v životě dokázali, úspěchu nahrává. Není to kandidátka stranických sekretariátů. A v tom je její síla,“ uvedl při podpisu koaliční smlouvy se Zelenými hejtman Štěpán a odmítl revoltu v ČSSD, kdy se spekuluje o odmítavém postoji ke koalici ze strany poslance a náchodského starosty Jana Birkeho.

„O žádnou revoltu nejde. Jan Birke je součástí kandidátky, kandiduje s číslem 25. A již tím společnou koalici podporuje.“ Den před ČSSD odtajnilo svého kandidáta na hejtmana i koaliční seskupení Spojenci pro Královéhradecký kraj. To tvoří TOP 09, Hradecký demokratický klub (HDK) a Liberálně ekologická strana (LES).

Lídrem seskupení je současný náměstek hejtmana Aleš Cabicar (TOP09). „Nechme stranou, co je nejlepší pro nás. Na prvním místě jsou teď zájmy Královéhradeckého kraje, kterému nejvíc prospěje zdravý rozum kandidujících stran. My ukazujeme, že jsme schopni domluvit se na společném postupu už před volbami, takže po volbách, a zejména při řízení kraje, to dokážeme také," řekl Aleš Cabicar.

Již dříve se do podzimního klání o křeslo hejtmana přihlásilo hnutí ANO. To do krajských voleb povede jednašedesátiletý podnikatel z Jičínska Jaromír Dědeček.

„Cílem je jednoznačně krajské volby vyhrát a získat křeslo hejtmana,“ řekla krajská manažerka hnutí ANO Darina Kricnarová. Velké ambice má ovšem i několik dalších stran a volebních koalic. O stupínek výš by se chtěl posunout současný 1. náměstek hejtmana Martin Červíček z ODS, který povede společnou kandidátku strany s hnutím STAN a Východočechy. Pozadu nebudou chtít zůstat ani Piráti, kteří se na rozdíl od posledních krajských voleb rozhodli kandidovat samostatně. V roce 2016 společně se Zelenými získali dva mandáty.

„Tentokrát bychom byli rádi za šest nebo sedm mandátů,“ naznačil pirátské ambice lídr kandidátky, jednatřicetiletý obchodní analytik a hradecký zastupitel Pavel Bulíček.

Samostatně půjdou do voleb ještě komunisté. Jejich kandidátem na hejtmana je poslanec Zdeněk Ondráček. V krajském zastupitelstvu bude KSČM obhajovat čtyři mandáty. Neúspěchem skončilo na začátku dubna dlouhé vyjednávání mezi blokem vedeným TOP 09 a seskupením okolo KDU-ČSL o společné kandidátce.

Do krajských voleb tak zvlášť půjdou další dvě středopravicová uskupení. Lídrem Koalice pro Královéhradecký kraj bude bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Kromě lidovců budou na kandidátce i zástupci Volby pro město a Nestraníků.