Rychnovsko – Proti klíšťatům bychom se měli snažit chránit, ale především je důležité vědět, jak s nimi zacházet. Mýty, které se k této problematice vztahují, vyvrátil lékař RASTISLAV MAĎAR.

Docent Rastislav Maďar | Foto: Zdroj redakce

1. Mýtus: Klíštěti se mohu vyhnout zvolením správné barvy oblečení.



Bohužel klíště nemá vyvinutý zrak na to, abyste ho mohli odradit světlým, tmavým či jiným vybraným modelem ze svého šatníku. Barva oblečení zde tedy nehraje důležitou roli. Světlá látka má jen tu výhodu, že na ní klíště snáze zahlédnete a můžete ho odstranit. Vedle světlé barvy je vhodné volit také hladký materiál, po kterém se klíšťatům hůře šplhá.



2. Mýtus: Po odstranění klíštěte se na kůži nevytvořil žádný flek, jsem v bezpečí.



Zčervenáním pokožky se často projevuje lymská borelióza, kterou klíště může lidi nakazit.



Klíšťová encefalitida se ale projevuje příznaky podobnými chřipce, a to až několik týdnů poté, co jste klíště viděli naposled.



Takže flek na kůži není vždy stoprocentní indikátor. Proto je důležité navštívit lékaře a upozornit ho, že jste v nedávné měli přichycené klíště.



3. Mýtus: Očkování proti klíšťové encefalitidě probíhá jen v zimě, „před sezónou“.



Očkovat se můžete nechat kdykoliv během roku, jen musíte být opatrní v období, než si vytvoří vaše tělo protilátky. Očkování probíhá ve třech fázích a běžně nezpůsobuje žádné vedlejší účinky, proto je určené pro děti už od jednoho roku věku.



4. Mýtus: Samotné klíště zlikvidujeme tak, že ho rozmáčkneme nebo spálíme.



Vyjmuté klíště spláchněte do toalety. Pokud ho totiž rozmáčknete (a ještě k tomu mezi prsty), můžete jen rozšířit infekci. Také se nabízí možnost klíště jednoduše vyhodit do odpadkového koše, ale počítejte s tím, že se na první pohled mrtvé klíště může vydat na průzkum po vaší domácnosti. Spálení klíštěte by se mohlo zdát také jako dobrý způsob likvidace, ale riskujete, že popálíte sebe, někoho kolem sebe nebo zapálíte něco v okolí. ⋌(zr)