Otevřelo se letos 22. března. V poslední době už docházelo k útlumu jeho činnosti. Provozní doba byla zkrácena od 7 do 12 hodin každý pracovní den. Poslední zájemci sem mohou přijít ještě v pátek 24. září do 12 hodin.

Poté se očkování přesune zpět do nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a to do přízemí dětské ambulance. Tady se bude očkovat 29. září, 6. října a 8. října od 8 do 11 hodin a 13., 20. a 27. října od 13 do 16 hodin. Zdravotníci přitom uvítají, když se zájemci předem zaregistrují.

V celkovém počtu nově potvrzených případů onemocnění Covid-19 za posledních 14 dní eviduje Rychnov 7 případů, za poslední týden 4. Ve správním obvodu Rychnov nad Kněžnou dostalo alespoň jednu dávku vakcíny celkem 53 procent obyvatel (18 220), ukončené očkování má 17 825 lidí. Za poslední týden bylo nově naočkováno 92 osob.

Podle otevřených dat k očkování bylo v Rychnově doposud využito necelých 61 tisíc dávek vakcín.