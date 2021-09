Očkovací centrum ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou budou moci zájemci navštívit už jen do 21. září.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek

V provozu je každý pracovní den od 7 do 12 hodin. Od 22. září se očkování přesune zpět do rychnovské nemocnice do přízemí dětské ambulance.