Dnes 59letý podnikatel se pustil do podnikání před více než 30 lety. V Třebešově na Rychnovsku založil dřevařskou společnost a postupně ji rozšířil o automotive, autocentrum, výrobu oken, provoz wellness hotelu nebo farmy. „Samozřejmě, že jsme procházeli lety, která byla krásná, ale také byly ty druhé roky,“ vzpomíná Libor Burian na třicet let tvrdé práce.

Společnost Matrix má sedm divizí, dvě z nich jsou dřevařské. Dřevo zpracovává od A až do Z. „Máme svoji pilu, kde v přímém pořezu zpracováváme hlavně smrk a modřín. Dále máme své hoblárny, kde vyrábíme obklady, palubky, dřevěné podlahy, fasády,“ popisuje cestu dřeva od surových kmenů z lesa až k zákazníkovi Libor Burian. „Dřevo je jednou z mála surovin, kterou tato republika má. Je to obnovitelná surovina a je to v rámci Green Dealu a směru Evropy, kterým vyrazila, akceptovatelný materiál, který v sobě váže uhlík,“ vysvětluje.

Podnikatel z Rychnovska se snaží, aby se dřevo u nás víc prosadilo jako stavební materiál. „Mým mottem je popularizovat dřevo jako stavební materiál, zpřístupnit ho i z titulu stavebních a požárních norem, protože v minulosti bylo dřevo v tomto mírně handicapováno,“ připomíná Libor Burian to, že v Česku je podíl dřevostaveb na celkovém trhu 16 procent, na západ od nás je to 40 procent.

Jako místopředseda dřevařské sekce u Hospodářské komory ČR se snaží přesvědčit vládu, aby státem financované stavby měly daný podíl dřeva: „Je to domácí surovina. Máme svoje linky, kde lepíme dřevo a vyrábíme KVH konstrukční hranoly třeba na krovy a nebo na roubené stavby.“

Podnikatel investuje do výzkumu a vývoje a teď připravuje jeden velký projekt. Rád by začal vyrábět dřevostavby vlastní konstrukce: „Matrix house je nový projekt, který se nyní připravuje do realizace. Je to výstavba nové zelené továrny na výrobu ekologických dřevěných domů, to znamená bez formaldehydů, bez lepidel.“ Na vývoji domu jeho společnost spolupracovala s odborníky z Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně.

Ocenění od poroty, kterou tvoří další podnikatelé, si cení. „Je to také velká odpovědnost. Jsem za to rád a uspět v této soutěži není jednoduché, proto si nesmírně této ceny vážím,“ přiznává Libor Burian. Současně dodává, že ocenění Podnikatel roku Královéhradeckého kraje patří i jeho kolegům a zaměstnancům z holdingu Matrix, který je ryze českou firmou. Jako vítěz krajského kola postupuje do celostátního finále, které bude už 6. března na pražském Žofíně.

