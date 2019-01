KRÁLOVÉHRADECKO - V Královéhradeckém kraji v letošním prvním pololetí stoupl počet obyvatel o 1084 na 550.727 lidí. Zasloužili se o to zejména přistěhovalci z jiných krajů a z ciziny. Pardubických je o padesát tisíc méně.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Současně se potvrdil trend zahájený v prvním čtvrtletí, kdy začalo obyvatel i přirozeně přibývat, tedy více lidí se v kraji narodilo, než zemřelo. Počet obyvatel kraje roste trvale od roku 2005. Celá země měla na konci června 10,325.941 obyvatel, tedy o 38.800 více než loni, uvedl dnes Český statistický úřad.

V hradeckém kraji se v prvním pololetí narodilo 3054 dětí a zemřelo 2749 lidí. Přirozený přírůstek tak činil 305 osob. Pokud by šlo o trvalý jev, mělo by to podle statistiků na věkovou strukturu obyvatelstva v kraji kladný vliv. Hlavní díl přírůstku zatím opět ležel na přistěhovalcích, kterých do kraje přišlo 3598. Vystěhovalo se jen 2819 lidí, takže čistý přírůstek stěhováním byl 779 osob.

Přírůstek obyvatel zaznamenalo všech pět okresů kraje. Nejvíce lidí, přes 370, přibylo na Královéhradecku. Lidi láká zejména krajské město, které patří podle různých průzkumů k městům s nejlepšími podmínkami k životu v republice. V Hradci Králové také probíhá největší výstavba nových bytů. Naopak nejmenší zvýšení, o 108 lidí, vykázalo Náchodsko.

Nejlidnatějším okresem je tradičně Hradec Králové s téměř 160.800 lidmi. Na opačném konci je Jičínsko se 78.288 lidmi. Méně příznivě se do června v kraji vyvíjela statistika sňatkovosti a rozvodovosti.

Počet nově uzavřených manželství meziročně sice vzrostl o čtyři procenta na 1149 sňatků, ale počet rozvodů stoupl o dvě procenta na 886. Potratů v kraji v pololetí ubylo o čtyři procenta na 1081.

Královéhradecký kraj se počtem obyvatel v Česku řadí mezi kraji na desáté místo. Podobný počet obyvatel, mezi 500.000 a 600.000, mají ještě kraje Plzeňský, Zlínský, Pardubický a Vysočina.

Nejlidnatějším krajem je s 1,25 milionu obyvatel Moravskoslezský kraj. Hlavní město Praha má 1,19 milionu lidí.

Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v letech 1999 až 2007: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pololetí 2007 551.651 550.780 549.329 548.437 547.563 547.296 548.363 549.643 550.727

Počet obyvatel Pardubického kraje v pololetí vzrostl na 509.003

V Pardubickém kraji na konci června stoupl počet obyvatel o 2185 na 509.003 lidí. Na vzrůstajícím počtu lidí v kraji se podíleli zejména přistěhovalci z jiných krajů a ciziny. V kraji tak trvá trend, kdy počet obyvatel druhým rokem vzrůstá, vyplývá z údajů zveřejněných Českých statistickým úřadem v Pardubicích.

V celé zemi žilo v pololetí 10,325.941 obyvatel, tedy o 38.800 více než loni.

V Pardubickém kraji se do června narodilo 2790 dětí, ve srovnání s pololetím 2006 je to o 192 dětí více. V kraji zemřelo o pět osob méně, 2583 lidí. Zhruba v polovině případů zemřeli na nemoci oběhové soustavy. Přirozený přírůstek tak činil 207 osob.

Do kraje se přistěhovalo 1045, nejvíce lidí se usídlilo na Pardubicku a Orlickoústecku. Z kraje se odstěhovalo 47 lidí ze Svitavska.

V pololetí zvýšil počet sňatků o 28, nechalo se oddat 1018 párů. Počet sňatků vzrostl nejvíce v okrese Chrudim a Svitavy, naopak se snížil v okrese Pardubice. Rozvést se nechalo 702 párů, tedy o 17 méně než loni. Počet rozvodů se snížil ve všech okresech kraje kromě Svitavska. Potratů v pololetí přibylo o 22 na 795.

