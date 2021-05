Ničivý požár, který přišel nečekaně během jedné z nejmrazivějších letošních nocí ze soboty na neděli 14. února, napáchal v části Kostelce nad Orlicí Kozodry milionové škody. Pohltil dílnu, stodolu s automobilem, garáž a připravil invalidního důchodce Jana Novotného a jeho partnerku o domov. Za to, že vyvázli i s vnoučaty živí, vděčí sousedům. Nejen oni, ale i další lidé se semkli a dokázali jim pomoci.

"Na transparentním sbírkovém účtu bylo včetně sbírkových kasiček vybráno celkem 647 440,97 korun," uvedla referentka Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí Šárka Slezáková a dodala, že město Kostelec nad Orlicí poskytlo vyhořelým přímý dar ve výši 20 tisíc korun.

Ti jsou za jakoukoli podporu vděčni už proto, že neštěstí je postihlo v době, kdy majitel pojistku na dům vypověděl a nestihl si sjednat novou.

O požáru v Kozodrech a následcích jsme psali zde:

"Sbírka nás zachránila. Jinak si myslím, že bychom si koupili maringotku nebo něco takového a do smrti se koukali na barák bez střechy. Je to stěžejní částka, protože i kdybychom sesypali rodinné kasičky, tak možná opravíme nějaký krov, ale vidíte - zvenčí ten dům tak strašně nevypadá, ale vevnitř je to z gruntu zničené. Nevím, jakým jiným způsobem se lidem revanšovat, než poděkovat. Nejsem uřvaný člověk, ale tohle byla srdcovka," přiznává Marcela Procházková, partnerka Jana Novotného.

Že se sejde tolik peněz, prý ani nečekali a dojaly je hlavně vzkazy dárců. Třeba od jednoho studenta, který k připsané částce 50 korun přidal, že posílá, co může.

Vyhořelý dům vyplavila voda

Rodina se snaží zajistit většinu prací svépomocí. Je jí tu stále dost. Jeden z pomocníků tu co chvíli vynáší z domu další a další kbelíky suti a právě přijíždí tesař, aby se pustil do trámů. "Nemá cenu něco zametat, vytírat, protože za chvilku nastoupí chlapi a vybourají zas něco dalšího. Loupe se to jak perníček. Teď o víkendu jsme měli brigádu na střechu včetně krovů a měla se tam natáhnout zatím fólie. Ale v neděli začalo lít, nebylo to možné. Pro změnu nám všechno zase plavalo, takže jsme vynášeli mokrou spáleninu. Je to nekonečný příběh," líčí strasti spojené s rekonstrukcí a s rozmary počasí Marcela Procházková.

Doufá, že vybraná částka pokryje náklady na střechu a nová okna. "Dostali jsme od města na půlroku garsonku v domě s pečovatelskou službou. V podstatě tam ale jenom spíme, jinak jsme furt tady a děláme. Říkala jsem si, že až bude barák načisto pod střechou a už tam nebude padat nic dalšího, že snad se z toho už nějak vylížeme. Bude léto, topení počká, jak jen to půjde, nastěhujeme se zpátky," plánuje.