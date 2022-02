Když chirurg rychnovské nemocnice dr. Maksym Stanyka napsal seznam věcí, které v jeho zemi potřebují, těžko si dovedl představit, co se bude dít. Jakoby otevřel stavidla obrovské vlně lidské solidarity. Humanitární sbírka začala v pátek. Zapojili se první obyvatelé měst a okolních obcí. Ovšem sobota překonala i ta nejodvážnější očekávání – do sbírkových center přicházely ve všech městech doslova davy dárců a přinášely dezinfekční a hygienické prostředky, teplé oblečení a deky i mnoho dalšího. Skromné počáteční hromádky materiálu se postupně rozrůstaly do obrovských rozměrů.