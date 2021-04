Profesor, klasický filolog, vynikající překladatel a také svérázná osobnost. Tím vším byl rychnovský rodák Otmar Vaňorný.

Chodíval prý kvůli otužování ráno bos do polí, byl velkým ctitelem Kneippovy zdravotní metody (založené na pěti základních terapeutických pilířích: rovnováha, voda, pohyb, strava a léčivé rostliny) a Tyršova sokolství a v sokolském duchu připravoval i turistické výlety. Byl také jedním z těch, kteří se zapojili do bouřlivé diskuse kolem Rukopisů. Loni v listopadu uplynulo 160 let od jeho narození.