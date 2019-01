Dobruška - Zapálením a utopením Morany přivítali probouzející se jaro v Dobrušce.

Tamní skautské středisko zorganizovalo tradiční loučení prastarým jarním obyčejem , a to vynášením Morany a následným jarním ohněm. Průvod se od skautských kluboven v Dobrušce přesunul do nedaleké obce Křovice a u zdejšího mostku skauti Moranu utopili. Po proudu potoka pak všichni společně pokračovali do zátoky Brtvy k slavnostnímu jarnímu ohni.