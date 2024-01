Pošmourné počasí doprovázelo letošní ročník Šediváčkova Longu, nejnáročnější závod psích spřežení v Evropě, který od úterý křižoval po tratích Orlických hor. Psí spřežení urazila desítky kilometrů, a to nejen sněhem. Bohužel, na stavu tratí se podepsal déšť, a tak se účastníci museli poprat i s rozbředlým sněhem a kalužemi. Ředitel závodu ve čtvrtek dopoledne oznámil, že zbylé etapy jsou zrušeny.

Z druhého dne Šediváčkova Longu, podmínky na trati v Orlických horách zhoršilo oteplení a déšť. I s tím si musheři a psí spřežení museli poradit. | Foto: Michal Fanta

„Tento extrémní závod se i přes nepřízeň počasí podařilo odstartovat. Na startovních listinách se po prezenci všech účastníků objevilo celkem 88 závodníků. Pro nejdelší pětietapovou kategorii, která měří úctyhodných 300 km se rozhodlo celkem 12 z nich,“ uvedl v tiskové zprávě Pavel Kučera, ředitel závodu.

Musheři vydávající se na nejdelší 300kilometrovou trasu odstartovali na první etapu v délce 56 kilometrů v úterý a nejrychlejší ji dokázal zdolat za 4 hodiny a 25 minut, s 11minutovým náskokem na druhého v pořadí. Ve středu pak byla zahájena i první etapa závodu na 200 kilometrů a kategorie Tour. Vydalo se na ni 60 musherů a 15 bikerů, ostatní se na tuto etapu rozhodli nenastoupit.

Šediváčkův long na ledě. Před startem klouzali lidé, spřežení i sněžné skútry

„Uvidíme, co nám přinesou ostatní dny. V této chvíli máme na trati ještě většinu účastníků, kteří bojují s větrem, deštěm a zimou. Věříme, že všichni dorazí bezpečně do cíle a budou čekat na rozhodnutí, jakou trať pro ně pořadatelé přichystají na další dny. Nebude to totiž jednoduché, protože v důsledku vyšších teplot a deště, se trať místy proměnila tak, že není bezpečné po některých úsecích zítra jet. Po kontrole celé trasy, až skončí dnešní etapa, se bude teprve rozhodovat, kudy závod v příštích dnech povede. Věříme, že se nalezne taková varianta, aby mohl závod pokračovat,“ popsal situaci ve středu v podvečer Kučera.

„I když nám letošní počasí moc nepřeje, tak se podařilo připravit zajímavé tratě. Ty jsou pečlivě upravovány a kontrolovány. Bezpečnost závodníků a jejich čtyřnohých kamarádů jsou pro všechny na prvním místě,“ dodal.

Ve čtvrtek dopoledne pak dorazila z Šediváčkova Longu další zpráva: „Po pečlivém posouzení aktuálních podmínek a vývoje počasí, organizátoři rozhodli o předčasném ukončení akce, protože nelze zajistit trať v potřebné kvalitě a rozsahu. Včerejší deštivé počasí, silný vítr a teploty nad nulou vedly k rozpuštění sněhu na klíčových úsecích tratě a ani předpověď počasí nedává šanci na zlepšení. Vyhlášení výsledků proto proběhne místo plánované sobotu již dnes a to ve čtvrtek 25. ledna ve 13. hodin. Vyhlášení proběhne za chatou Kristýna v osadě Jedlová v Deštném v Orlických horách.“

Podívejte se, jak to vypadalo v Jedlové při úterním startu:

Zdroj: Stanislav Ďoubal