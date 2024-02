OBRAZEM: Rokytnice má po více než roce opět lékárnu. Pojďte ji omrknout

Už funguje a už do ní zamířili první návštěvníci. Rokytnice v Orlických horách má po více než roce opět lékárnu. Do té nejbližší to měli zdejší obyvatelé přibližně 20 minut cesty autem. Podívejte se na fotografie Miloše Šálka z jejího otevření.

Rokytnická lékárna funguje na místě té původní ve zdejším zdravotním středisku. | Video: Deník/Jana Kotalová