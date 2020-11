Reprezentativní a výstavní prostory, které dají nahlédnout do historie města a okolí, jeho tradičních podniků, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, ale také koutek věnovaný sokolnictví. Takové plány má město Opočno na využití budovy bývalého soudu vedle zámku.

Foto: archiv města | Foto: Deník / Jana Kotalová

Své místo by zde měla nalézt výstavní síň Františka Kupky a Luboše Sluky, ale i další významné osobnosti města a prostor by mohl sloužit i mladým výtvarníkům. Počítá se přitom i s místními školami. Budovu čeká rekonstrukce a co v ní nakonec bude, záleží také na veřejnosti, která teď může přispět svými náměty. Město pouze upozorňuje, že po dobu pěti let od kolaudace není možné objekt využívat pro komerční účely.