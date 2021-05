Konečně se mohla dát do pohybu a ne naprázdno. Lanovka na Martě II v Deštném v Orlických horách o uplynulém víkendu zahájila letní provoz. Smutnou zimní sezonu musí provozovatelé horských středisek hodit za hlavu a doufat, že to nejhorší už mají za sebou a snad nic podobného už nezažijí.

Těší se, že jejich nabídka "letních" aktivit přiláká co nejvíce návštěvníků. Už tento víkend je sem také poprvé začnou svážet také cyklobusy.

"Cyklobusy budou jezdit každý víkend a také o svátcích až do 28. září 2021. Skládačky s přehlednou cykloturistickou mapou a rozpisem cyklobusových linek budou k dispozici před zahájením provozu v informačních centrech v Královéhradeckém i Pardubickém kraji a přímo v cyklobusech," uvedl za Euroregion Glacensis jeho sekretář Jaroslav Štefek.

Stavební práce na silnicích promluvily do tras některých linek cyklobusů. Konkrétně se jedná o "šedou" č. 661296, z důvodu uzavírky v Říčkách v Orlických horách pojede linka odklonem přes zastávky Bartošovice v Orlických horách, obecní úřad a Neratov. To samé platí u tmavě zelené trasy linky č. 661293, tato linka však dopoledne zajíždí na zastávku Říčky, parkoviště.

V Deštném už je pro turisty přichystána nejen nejen lanovka, která tu jezdí každý den od 9 do 17 hodin, či oblíbená Kačenčina pohádková stezka. "V Deštném je otevřené - kromě pondělí - muzeum, Ateliér zvonaře a hrnčířky, pak tu je discgolf, lanový park, adventure golf, víceúčelové hřiště, adventure půjčovna, která nabízí čtyřkolky, elektrokola, horské brusle, horská kola. Je zde také fotbalgolf, funtrack dráha pro kola," vybírá z široké nabídky Kristýna Řezníková z Turistického informačního centra v Deštném v Orlických horách.

Na volné ubytovací kapacity se lidé podle její kolegyně zatím příliš neptají, zřejmě prý kontaktují přímo hotely a penziony. Jejich majitelé se na tuto chvíli dlouho těšili. Ještě do neděle mohli ubytovávat jen hosty v rámci pracovních cest.

V Říčkách přidá na plyn letní sezona od června. Také tady bude o zábavu postaráno, k velmi oblíbeným aktivitám tu patří horské tříkolky, lanovka vyveze zájemce nahoru a pak už mohou svištět tříkolkou dolů po modré sjezdovce. K zapůjčení jsou tu také koloběžky, kola a kdo chce, může vyrazit i do lanového parku, který najde v těsném sousedství Skicentra. Do konce května je přístupný pouze na objednání.

"Od června pak od pondělí do pátku na objednání, v sobotu budeme mít otevřeno od 10 do 17 hodin a v neděli do 10 do 15 hodin. Jinak v červenci a srpnu tam už budeme každý den od 10 do 17 hodin a zářijový provoz bude stejný jako v červnu," uvedl provozovatel Radomír Hovorka.

Na své si přijdou rovněž milovníci výletů do přírody a za místními zajímavostmi, přičemž velkým turistickým hitem v Orlických horách se kromě stále oblíbených vojenských opevnění staly rozhledny. Vyrostlo jich tu v poslední době hned několik a lákají i do méně známých lokalit na široké rozhledy do krajiny. Tak se tu zastavte a vychutnejte si je, ostatně Orlické hory vyzývají ke zpomalení - jsou první českou Slow destination.