Už ve středu se opět rozhořel oheň v peci Magdalena v zahradě deštenského muzea. Na Tavení skla dřevem se sjeli skláři z různých koutů republiky, aby předvedli svůj um. Orlické hory přitom patřily v minulosti k významným oblastem českého sklářství. Akce je tak i připomínkou této slavné tradice.

"Přijela skoro stovka lidí, kteří mají co do činěním se sklem. Přímo na naší huti jich bylo okolo 80 - sklářů a těch, kteří zajišťovali chod pece. Návštěvnost za ty tři dny se pak pohybovala kolem dvou tisíc. Je to samozřejmě méně, než jsme zvyklí, ale trochu jsme ji brzdili, abychom vyhověli požadavkům vzhledem k proticovidovým opatřením," vysvětluje za pořadatele ředitel muzea a archeolog Bohumír Dragoun.

Kromě foukání a tvarování skla u pece je součástí programu i hudební produkce, stánkový prodej, dílničky pro děti a také dražba zhotovených sklářských výrobků. Už příští rok na jaře by přitom měla přibýt v zahradě muzea k Magdaleně další pec.

"Chtěli bychom tu postavit pec z 12. století podle popisu jednoho benediktinského mnicha. Budeme ji využívat spíš k experimentu," prozradil Bohumír Dragoun.