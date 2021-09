Svou práci prezentovala ve Vídni a vyrazila také na světovou výstavu Expo do Číny. Její krajky si však považují i doma. Právě proto získala v minulých týdnech titul Živnostník roku Pardubického kraje. Nyní ji tak čeká celorepublikové kolo. „Těchto ocenění si nesmírně vážím,“ říká Rejentová.

Jiřina Rejentová si zakládá na precizním a kvalitním zpracování, i proto je její krajka známá nejen v celé republice, ale také ve světě. „Hodně z mé tvorby putovalo do zahraničí, Austrálie, Ameriky, na Nový Zéland nebo třeba do Číny,“ říká.

Z krajky záhy začala vyrábět také šperky. „Na papír si přenesu hrubý nákres své představy, potom je potřeba vytvořit takzvaný podvinek. Je to už přesný nákres, reálná velikost šperku s veškerými detaily,“ popisuje pracovní postup.

Lásku ke krajce ale rodačka ze Žamberka Jiřina Rejentová získala už v deseti letech na základní škole. „Tam jsem se naučila paličkovat a vydržela až do konce základní školy,“ vysvětluje.

Když na základní škole začala Jiřina Rejentová ze Žamberka s paličkováním, jistě netušila, že o pár let později se krajka stane jejím životním posláním. A zřejmě si ani nedokázala představit, že její výrobky budou nosit lidé z téměř všech světových kontinentů. Vyrobila šperky pro manželku prezidenta Ivanu Zemanovou, herečku Naďu Konvalinkovou nebo třeba operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Přečtěte si její příběh.

