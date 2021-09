Kdo pak zašel do Archlebových sadů, mohl si prohlédnout historické ležení, zbraně a brnění rytířů, ozkusit střelbu z luku i sledovat zápolení těžkooděnců v turnaji i bitvě.

Na náměstí F. L. Věka lákal řemeslný jarmark i hudební produkce, do Archlebových sadů zase historické ležení. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Od pátku lákaly do Dobrušky Svatováclavské slavnosti. Kromě tradičního jarmarku se stánky s řemeslnými výrobky i spoustou dobrot nabídly i hudební program, který na náměstí F. L. Věka přilákal množství posluchačů.

