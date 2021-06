/FOTOGALERIE/ Kde se na Rychnovsku na trasách budovaných obchvatů kopne, tam se ukrývají zajímavé nálezy z období pravěku. Alespoň takovou zkušenost mají z posledních let archeologové Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Ta zatím poslední je z trasy chystaného doudlebského obchvatu, kde se jedná o naleziště z více časových období. Zde se podílí na výzkumu, který vede Centrum terénní archeologie Univerzity Hradec Králové.

Trasu, kudy povede obchvat, prozkoumávají archeologové. Na snímku hliník, kde byly nalezeny kousky keramiky. | Foto: Deník/Jana Kotalová

"Jedná se naleziště z více časových období. A máme k tomu tady zřejmě i nějaké obětiště ze starší doby železné (na našem území 800 let př. n. l. až 400 let před n. l.). Je to v podstatě taková obdélná jáma, v níž jsou naházené kousky keramiky a spálené kostičky, budeme muset ještě udělat jejich rozbor. Když jsme vzorky keramiky umyly v laboratoři, zjistily jsme, že jsou naprosto luxusní, není to žádné běžné sídlištní zboží. Je tam i keramika s červeným povrchem, černě malovaná, takovou jsem tady ani nikde jinde ve východních Čechách neviděla," svěřuje se archeoložka rychnovského muzea Martina Beková.