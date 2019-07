Obec již podesáté rozezněl Festival dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného

Jaké hvězdy se letos představily fanouškům? Obec Přepychy ve spolupráci se spolkem Pro Přepychy připravila opravdu bohatý program. Jako první vystoupila Malá dechová hudba Opočenka s kapelníkem Václavem Lepšem. Na počátku osmdesátých let započala spolupráce Opočenky s přepyšským rodákem, bývalým dirigentem Posádkové hudby Praha a skladatelem, panem Karlem Pšeničným, jenž složil nebo upravil pro Opočenku spoustu skladeb. Několik nejznámějších zaznělo v úvodu festivalu.

Následovalo společné vystoupení Opočenky a hosta festivalu, pana Josefa Zímy. Nemusíme připomínat, že pan Josef Zíma patří k hereckým a pěveckým legendám a je stále králem české dechovky. Při prvních tónech jeho vystoupení se rozzářily oči všem posluchačům a téměř sedmisethlavý sbor s panem Zímou hromadně zpíval! Bylo to úžasné setkání pro všechny, vždyť pan Zíma navštívil Přepychy již podruhé, byl hostem druhého ročníku festivalu.

Následovalo vystoupení Dechové hudby Mistřiňanka s kapelníkem Františkem Pavlušem. Kapela je držitelkou mnoha hudebních ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích. Originální vystoupení v bohatých, pestrých krojích a tóny hudby a zpěvu zahřály na duši všechny přítomné.

Závěr festivalu patřil Veselce Ladislava Kubeše, vynikajícímu a všude, doma i v zahraničí, žádanému dechovému orchestru z Prahy. S Veselkou si také zazpíval pan Miloň Čepelka, který rovněž uváděl jednotlivé skladby. Velké poděkování patří i Mažoretkám Colloredo, které vystupovaly během celého odpoledne. Závěrem Honza Macháček poděkoval Honzovi Duškovi za skvělou spolupráci a společně zavzpomínali na zrod festivalu před deseti lety. Již nyní se můžeme společně těšit na jedenáctý ročník Festivalu dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného 2020!

Návštěvníci byli festivalem nadšeni, každý rok se ho účastní i Zdeněk Stein. "V porovnání s ostatními roky však letošní desátý ročník vysoce překonal naše očekávání. Precizní hudební tělesa byly nejen potěšením pro dnešní sváteční den, ale též pohlazením po duši. Jelikož s potěšením sleduji, že diváků v obecenstvu neubývá, myslím, že skončit se zavedenou tradicí festivalů v Přepychách by byla velká škoda," svěřil se Zdeněk Stein a pochválil i skvělou organizaci i zázemí, které poskytuje obec Přepychy.

Jeho poděkování mířilo i Janu Macháčkovi: "Vaší obětavé práce si vážím tím více, že z pozice diváka sleduji tváře některých - věkem či nemocemi ztrápených tváří lidiček, kteří již při prvních tónech dechovky roztávají, usmívají se a zpívají. Soudím, že Vaše práce je málo doceněná, neboť jste to Vy, který organizací celého festivalu vlévá mnoha lidem novou krev do žil a připraví jim pocit těšení se na další ročník. A za to Vám patří dík největší!"

Obec Přepychy, Zdeňka Seidelová a redakce