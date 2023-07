Ne všichni obyvatelé Doudleb nad Orlicí jsou z chystaného obchvatu městyse bezmezně nadšení. Zatímco dosud se centrem valilo 12 tisíc aut denně, dnes je to kvůli uzavírce silnice minimum. A právě posádky vozů tvořily významnou část zákazníků obchodu Darka srdíčko Ivany Levová. Ta se nyní bojí o svou budoucnost.

Obchod u silnice v Doudlebách nad Orlicí má skutečně pestrý sortiment. „Je to taková všehochuť,“ říká vedoucí prodejny Darka srdíčko Ivana Levová. Ke starostem o zákazníky se však nedávno přidaly obavy o osud podnikání. | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

Obchod u silnice v Doudlebách má skutečně pestrý sortiment. Dárkové balíčky doplňuje drogerie, knihy, cukrovinky, nápoje, knihy a k dispozici je bazar i komisní prodej. Dokonce je v nabídce třeba i potisk textilu. „Je to taková všehochuť,“ podtrhuje vedoucí prodejny Darka srdíčko Ivana Levová.

Ke starostem o zákazníky se však nedávno přidaly obavy o osud podnikání, které provozuje s manželem. Kvůli čerstvě otevřenému obchvatu městečka přišla o velkou část nakupujících. Předzvěstí zcela nové situace byla uzavírka silnice kvůli napojení na objezd směrem na Kostelec nad Orlicí.

„Přestali k nám chodit zákazníci, protože tady už více než měsíc nezastavují autobusy a pohyb lidí je tu minimální. To potrvá do konce července, pak se uvidí,“ krčí rameny Ivana Levová před prázdným obchodem.

Zatímco dosud se okolo valilo dvanáct tisíc aut denně, dnes je jich minimum a podle odhadu starosty Ivana Keprta jich nadále bude přes Doudleby jezdit zhruba tisícovka. Přitom posádky vozů tvořily významnou část klientů.

„Měli jsme hodně zákazníků, kteří se tu zastavili, když jeli okolo. Teď nevíme, co bude dál. Snad se k nám vrátí lidé, kteří nás znají z dřívějška. Modlíme se, aby k nám zase chodili,“ netají obavy Levová. Ruce do klína však provozovatelé obchodu nesložili. K silnici dali billboardy, zaplatili reklamu v okolí a chystají se upoutat i pozornost řidičů, kteří město objíždějí.

„Teď budeme čekat, jestli to lidi přitáhne. Do budoucna budeme chtít dát nějakou upoutávku cílenou na auta jedoucí po obchvatu, aby k nám případně odbočila,“ popisuje vedoucí prodejny.

S uzavírkou nastal i odliv zákazníků, kteří se zastavili cestou na oblíbené trhy na doudlebském zámku. Ten totiž stojí při vjezdu do města od Vamberka a lidé tak okolo obchodu nejezdí. To se změní, až se 23. července otevře příjezd od Kostelce nad Orlicí.

„Trhy se konají jednou za měsíc, takže asi přijdeme i o ty červencové. Covid nás omezil, ale teď je to daleko horší,“ konstatuje Ivana Levová.

Při pohledu na prázdnou ulici sice cítí nejistotu, avšak z dlouho očekávaného klidu má radost i ona.

„Z hlediska provozu je to bezvadné. Konečně se od nás dá vyjet z parkoviště, to bylo dříve nemožné. Když jsem potřebovala dojít ke kontejnerům na opačné straně ulice, byl to kvůli kamionům opravdu problém,“ říká a vrací se do svého obchodu.

Zda se zákazníci vrátí, a jestli zabere reklama, se teprve ukáže.