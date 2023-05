/FOTO, VIDEO/ V pondělí 22. května se na měsíc uzavře silnice z Doudleb nad Orlicí do Kostelce nad Orlicí. Důvodem je napojení nového obchvatu Doudleb na stávající silnici první třídy. Práce na obchvatu se tak blíží do finále.

Práce na obchvatu Doudleb nad Orlicí. | Foto: ŘSD

Kvůli napojení nového obchvatu na stávající komunikaci jezdí vozidla po silnici první třídy z Doudleb do Kostelce až do neděle kyvadlově. Od pondělí 22. května se silnice I/11 na měsíc uzavře úplně. Až do neděle 25. června budou muset řidiči po objízdných trasách.

Osobní auta uzavřenou silnici objedou ve směru z Doudleb přes obce Lupenice a Tutleky. Vozidla nad 3,5 tuny budou muset přes I/14 na Rychnov nad Kněžnou, před Solnicí pak uhnou na Častolovice.

Zdroj: ŘSD

Uzavírka silnice se dotkne i linkové autobusové dopravy. „U části linek se mění trasování, na některých linkách dochází vynucenými technologickými důvody ke změně časových poloh spojů,“ uvádí se na webu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje.

Po dobu uzavírky nebudou linkami meziměstské linkové autobusové dopravy obsluhovány zastávky: Doudleby nad Orlicí, u hřbitova a Kostelec nad Orlicí, Povidlov.

Více informací k rozsáhlým opatřením v autobusové dopravě naleznete na webu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje.

Budovaný obchvat Doudleb nad Orlicí má vyřešit především nevyhovující dopravní situaci uvnitř města a vyvést tranzitní dopravu z Doudleb. Stávající trasa silnice I/11 podle Ředitelství silnic a dálnic prochází městem s prudkým stoupáním a klesáním, problémem jsou i nepřehledné křižovatky a mnoho vjezdů do objektů.

Součástí obchvatu budou dvě protihlukové stěny výšky 2,5 metru v celková délce 438 metrů. Na trase přeložky budou dva rámové mosty a most přes místní komunikaci.

Stavba přeložky by měla stát 205 milionů korun bez DPH.