Jiří Fremuth dnes 05:30

Už v prosinci by se Vamberk mohl dočkat svého obchodního centra. To roste u kruhové křižovatky, kde se ze silnice číslo 11 odbočuje na Rychnov. Investor doufá, že se obchodní park se sedmi obchody a čerpací stanicí otevře do Vánoc.