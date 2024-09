Jana Kotalová aktualizováno včera 20:20

Před extrémními srážkami na východě Čech varují meteorologové do konce týdne. V Orlických horách by mohlo spadnout až 250 mm srážek. Jen pro srovnání - při červencových povodních roku 1998 spadlo podle údajů Povodí Labe vůbec nejvíc vody v Deštném, a to 203,6 mm. Obavy jsou proto na místě. A na lehkou váhu neberou varování ani pořadatelé některých akcí, které se měly odehrávat pod širým nebem. Termíny přesouvají na později, nebo akce stěhují pod střechu, pokud to jde.