"Ze známých důvodů, abychom omezili riziko zhoršení epidemiologické situace a z důvodu ochrany zdraví. Určitě to nebylo lehké rozhodnutí," podotýká místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Už proto, že třídenní akcí měly vyvrcholit oslavy 700. výročí první zmínky o Dobrušce. Obětování Svatováclavek přitom rozpoutalo na facebooku živou diskuzi, v níž se objevily i kritické hlasy.

"Jestli se volá potom, aby se lidé chovali zodpovědně, měli bychom se tak chovat také. Zalekli jsme trochu těch stoupajících čísel nakažených. Měli jsme dokonce případ covidu na úřadě. Dotyčný zaměstnanec není z našeho okresu, dojíždí k nám, ale zaměstnanci tohoto odboru museli do karantény. Jinak podle čísel, které nám chodí, bychom měli mít v Dobrušce dva nakažené. I proto jsme přistoupili k tomuto kroku, který nás mrzí. Zjednodušeně - zrušila se všechna hudební vystoupení, která měla být součástí slavností, a sobotní jarmark," vysvětluje místostarosta.

Velkým tahákem přitom byl páteční koncert kapely MIG 21, Dobruška se ho prý dočká v příštím roce.

"Měli jsme na programu i několik výstav, které bude možné navštívit. Měli bychom přivézt do Dobrušky historickou listinu, díky níž si připomínáme 700 let - takzvané Mutinovo narovnání z roku 1320. Byla to složitá operace, museli jsme o zapůjčení požádat Státní oblastní archiv v Zámrsku a řešily se věci okolo pojištění, je skvělé, že se nám to podařilo. Myslím, že originál jsme v Dobrušce představili pouze jednou. V sobotu, neděli a pondělí ho budeme vystavovat v prostorách historické radnice," dodává Miroslav Sixta.

Nejde o jedinou velkou akci na Rychnovsku, do níž pandemie zasáhla. Na jaro 2021 se odkládá plánovaný sobotní koncert Nostalgia Tour 2020 kapely Katapult v Rychnově nad Kněžnou.

"Katapult se chce vrátit na koncertní pódia v době normální, bez restrikcí, omezování a nařizování. Do doby, kdy jsme v dobré víře turné plánovali, uzavírali smlouvy a pojem pandemie Koronavir /Covid – 19/ vůbec neznali," říká frontman Katapultu Oldřich Říha.