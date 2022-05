První autobusy vybavené vleky na kola se po kraji rozjedou v sobotu 28. května ráno. Jezdit budou do horských a skalních oblastí regionu po celé léto až do konce září.

„Cyklobusy obsluhují čtyři turisticky atraktivní oblasti, z nichž některé zasahují do sousedních českých krajů, ale i do Polska. Na území Královéhradeckého kraje budou tyto speciální spoje jezdit do Krkonoš, Orlických hor, Českého ráje a Kladského pomezí. Jezdit budou o víkendech a svátcích, některé během letních prázdnin dokonce každý den,“ láká nejen cyklisty na sezónní spoje radní pro dopravu Václav Řehoř.

Za letošní sezónu doplatí hejtmanství na cyklobusy kolem čtyř a půl milionu korun. Cyklobusy najedou ročně víc než 143 tisíc kilometrů a přepraví přes 70 tisíc lidí.