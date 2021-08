Spanilá jízda Pardubickým a Královéhradeckým krajem odstartuje v sobotu v 8 hodin ráno z Vojenského muzea Králíky. Více než dvě desítky vozidel se odsud vydají ve směru na Žamberk a dále na Rychnovsko, kudy budou projíždět až do pozdních odpoledních hodin a čeká je tady několik zastávek. Jak upozorňuje provozní ředitel muzea Martin Večeř, na Rychnovsko tato kolona v rámci akce Cihelna 2021 zavítá vůbec poprvé a kromě historické vojenské techniky spanilá jízda předvede také "arzenál" vozového parku veřejné bezpečnosti.

"Vzácné kousky budou určitě všechny. Bude tam i hasičské auto Tatra 148, sanitka UAZ 452, Gaz 69, a to i se čtyřmi pohraničníky a psem. Loni jsme udělali nové schéma a na Rychnovsko budeme jezdit jednou za tři roky. Příští rok pojedeme Olomoucký kraj, pak Pardubický a poté zas Královéhradecký kraj," říká Martin Večeř.

Spanilá jízda dorazí ve tři čtvrtě na deset dopoledne do Vamberka, kde setrvá půlhodiny. Další zastávky během dne má pak v Kostelci nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou, Solnici, Deštném v Orlických horách, Rokytnici v Orlických horách a v Bartošovicích v Orlických horách, odkud se vydá zpět do Pardubického kraje.

Martin Večeř přitom připouští, že kolona může zbrzdit dopravu: "Co se týče přejezdů, může to být pro ostatní řidiče trochu problém, na jedenáctce určitě nějakou kolonu způsobíme, ale přejezdy jsou poměrně krátké. Asi na patnáct či dvacet minut jednotlivé úseky asi "zašpuntujeme", pak z nich vždy uhýbáme na místa našich zastávek. Podle domluvy nás městská policie vždy navede do města na plochu, kde budeme mít vozidla odstavená, a pak nás vyvede zase ven. I na náměstí a z náměstí v Rychnově nad Kněžnou nás doprovodí městská policie, která nám dopravu stopne, abychom tam přijeli pohromadě a nerozházelo nás to na velký úsek. To samé v Žamberku."

Opatrní by měli být motoristé i v okolí Neratova. Už dnes tam totiž začínají Neratovské poutní slavnosti, které lákají spousty návštěvníků. Potrvají až do neděle a jejich součástí je také sobotní pěší procesí, které od rána putuje z Rokytnice v Orlických horách ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Do provozu na silnici by však mělo zasáhnou jen minimálně.

"Pěší procesí tu má tradici. Vede jen kousek po silnici, jinak zadní cestou, po které se chodilo dříve. Je to asi deset kilometrů," odhaduje Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov.

Přehled dopravních omezení na Rychnovsku:

Uzavírka mostu v Černé Vodě, místní části Orlického Záhoří z důvodu rekonstrukce (do 29. 8.)

Uzavírka mezi Domašínem a Černíkovicemi kvůli budování budoucího obchvatu Domašína (do 5. 12.)

Uzavírka silnice I/36 v Borohrádku po hranici po hranici Královéhradeckého a Pardubického kraje (do 30. 10), uzavírka silnice III/3172 (do 3. 10), důvodem jsou opravy silnic

Jednosměrná uzavírka opravovaného mostu za kruhovým objezdem v Častolovicích (do 31. 8. uzavřen ve směru od Kostelce nad Orlicí, od 1. 9. do 12. října uzavřen v opačném směru)

Částečná uzavírka úseku opravované silnice I/11 a mostu na obchvatu Týniště nad Orlicí (do 24. 10)

Uzavírka rekonstruované silnice III/3051 a ulice Na Drahách v Albrechticích nad Orlicí (od 16. 8. do 30. 11.)

Přehled zastávek Spanilé jízdy Cihelna 2021, start je v sobotu 14. 8. v 8 hodin od Vojenského muzea Králíky:

Žamberk 8.45 až 9.15

Vamberk 9.45 až 10.15

Kostelec nad Orlicí 10.30 až 11.20

Rychnov nad Kněžnou 11.50 až 12.35

Solnice 12.50 až 13.20

Deštné v Orlických horách 14.05 až 14.35

Rokytnice v Orlických horách 15.25 až 15.55

Bartošovice v Orlických horách 16.20 až 16.50

České Petrovice 17.05 až 17.35

Králíky 18.05 až 1835