Město finišuje s přípravami smluv, aby mohly být dodávky tepla pro Rokytnici v Orlických horách po Novém roce zajištěny. „Stávající smlouva končí 31. prosince, na to by měla navázat další smlouva. Jsou vytvořené smlouvy se stávajícím dodavatelem o nějakém řešení situace a prodloužení spolupráce a nyní se dolaďují. Vypadá to tak, že palivo by dál mělo dodávat město,“ uvedl starosta Rokytnice Luboš Michalec.