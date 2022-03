Nový zámek otevře hravé Zámecké imaginárium

Imaginárium totiž není pouhou výstavou, v rámci které si veřejnost prohlédne konkrétní vystavené objekty. Je spíše jakousi živou instalací, která návštěvníky zve ke hře. Děti i dospělé nadchne svou imaginací a hlavně možností si pohrát, dotýkat se a ovládat mnoho artefaktů, které vrací dospělé do dětství a dětem kromě jiného přiblíží svět loutkového divadla, mechanických hraček a zařízení.

Výstava bude v Galerii Kinský zahájena a již přístupná v pátek 1. dubna (od 10.00 do 16.00 hodin) a potrvá až do 30. října. Expozici budete moci navštívit v dubnu o víkendech (včetně velikonočních svátků) od 10.00 do 16.00 hodin. Od května bude přístupná denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.