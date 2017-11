Nový trend? Červené hroby i diamanty z popela zesnulých

Královéhradecko - Pohřebnictví už dávno není konzervativní. Lidé chtějí barevné náhrobky i diamanty z popela zesnulých.

Pryč s černošedou klasikou, in jsou tóny červené. Toto není titulek z módního časopisu, ale přání zákazníků, které čím dál častěji poslouchají kameníci, jenž vyrábí náhrobky. Trendy se totiž mění i v oblasti pohřebnictví, které bylo dlouhá léta velmi konzervativní.

„Novinkou je využití barevných materiálů z Afriky a Indie. Zákazníci se inspirují především v Polsku a Německu, kde je to populární,“ uvedl kameník František Vyhlídal, který svou živnost provozuje v krajském městě. Podle něj lidé dříve volili spíše rovné náhrobky, v současnosti se nebrání zdobení. „Chtějí různé vlnky a také přírodní motivy jako stromy či květiny,“ poznamenal. Klienti jsou náročnější a neváhají za své představy zaplatit.“

„Češi nejsou příliš věřící, přesto do hrobů investují nemalé peníze, není to však o tom, že by se chtěli vytáhnout a ukázat, že si to mohou dovolit,“ dodal Vyhlídal.

Konzervativní květiny

O co víc utratí pozůstalí za náhrobky, o to méně chtějí platit za květinovou výzdobu. Ačkoli jdou během dušiček obchodníkům tržby nahoru, už to není takové jako dřív.

Problém je ve velkém výběru – výzdobu lze koupit skoro všude. „K dostání je v supermarketech, ale i u Vietnamců. Zákazníků proto ubývá. Další problém je, že nákupy nechávají na poslední chvíli, což dřív nebývalo a pak na všechno spěchají,“ popsal majitel květinářství Libor Vondrák. Podle něj chtějí zákazníci za stovku dostat to, co dostali před deseti lety.

„Přitom jdou ceny všude nahoru,“ pokračoval s tím, že co se týká květinové výzdoby, jsou lidé konzervativní. Chtějí osvědčenou klasiku – věnce a různé aranže. Co se však změnilo, je jejich obava z krádeží. „Už to tolik neřeší, dřív se báli více,“ dodal Vondrák.

Pozůstalí jsou konzervativní i ve způsobu pohřbívání. Jasně tu vede zpopelnění. Na vesnicích lidé volí i pohřeb v rakvi do země, v městech však většina volí kremaci. Oblíbenost tohoto druhu pohřbívání je v Česku druhá největší na světě – hned po Japonsku.

Urnu pozůstalí vybírají podle toho, kam se ukládá. „Za ozdobné urny, na které je vidět platí lidé do 1500 korun. Pokud však urnu ukládají do hrobu, většinou zvolí urnu úřední, plastovou,“ uvedl Miroslav Šmíd z pohřebního ústavu v Rychnově nad Kněžnou.

Ne všichni pozůstalí si však urnu vyzvednou. „Ano, stává se, že o ni nemají zájem. Pokud si ji přes urgence nevyzvednou, po roce ji ukládáme do společného hrobu,“ vysvětlil Šmíd.

Moderní výstřelky

Boží konstatování „Jsi prach a v prach se obrátíš“ se snaží zvrátit moderní technologie. V dnešní době době totiž nejsou rakev a urna jediné varianty, jak naložit s tělem zesnulého.

Z popela se totiž dá vyrobit například diamant. Jeho cena začíná na čtyřiceti tisících korunách, ale může se vyšplhat až k milionům.

Kromě toho se vyrábí i ekologické a rozložitelné urny z přírodních materiálů, které se vloží do země a nad ně se zasadí strom a ten si bere živiny potřebné k růstu z půdy. Ze smrti tak roste nový život.

Neštítí se okrást mrtvé ani pozůstalé

Náchodsko - „Každý rok se bohužel najde několik vandalů, kteří si v období Dušiček krátí dlouhou chvíli tím, že ničí, nebo kradou ozdoby na hřbitovech a v jejich okolí,“ konstatovala mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. Nad veřejným pořádkem na hřbitovech a ochranou majetku občanů proto v těchto dnech dohlížejí policisté i městští strážníci. Z míst posledního odpočinku se nejčastěji ztrácejí věnce, květinová výzdoba i další dekorace. Není rozumné odkládat na náhrobky tašky a kabelky (na snímku). V bezpečí mnohdy nejsou ani osobní věci, které si pozůstalí nechají v zaparkovaných automobilech. Jeden z případů připomíná i policejní mluvčí: „Příležitosti ke krádeži se chopil zloděj na parkovišti u hřbitova v Náchodě. Během chvilky vnikl do zaparkovaného auta Škoda Favorit a z tašky ponechané majitelem na sedadle odcizil dvě peněženky se třemi tisícikorunami.“ Pachatele, který bezostyšně okradl starší manželský pár, policie bohužel nedopadla. Zmizel dřív, než ho mohl někdo přistihnout. S Památkou zesnulých je spojený i větší provoz na silnicích, za volant často usedají i ti dříve narození. Měli by zvážit svůj zdravotní stav a reálné možnosti. Není ostuda požádat svoji dceru, syna nebo vnuka a strávit objíždění hřbitovů na místě spolujezdce.