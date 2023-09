/FOTO/ Základní škola T. G. Masaryka v Borohrádku v pondělí 4. září slavnostně zahájila nový školní rok.

Zahájení nového školního roku. | Foto: archiv ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek

„Přivítali jsme 17 prvňáčků a 22 dalších nových žáků. Ve 13 třídách je dohromady 137 dívek a 128 chlapců. V nastupujícím roce se můžeme těšit na výlety, exkurze, různé soutěže, veřejnost před podzimními prázdninami pozveme do strašidelného lesa, 21. 12. 2023 na vánoční akademii či na jaře na den otevřených dveří. Na konci školního roku nebudou chybět sportovní dny a strašidelný les se změní v pohádkový,“ nastínila plánované akce pro první a druhé pololetí škola.

Školní rok prý také bude ve znamení mezinárodní spolupráce, borohrádecká škola totiž získala až do roku 2027 akreditaci Erasmus+: „Na jaře pozveme do Borohrádku španělské partnery a poté se do Španělska?? vypravíme i my. Přejeme všem, aby nastupující školní rok byl úspěšný a pohodový.“