„Všem Vám děkujeme! Dnešní den byl pro náš tým výjimečný a díky Vám se moc povedl! Po 20 letech se sen stal skutečností. Ski Areál Orlické Záhoří je na světě,“ vzkázali návštěvníkům provozovatelé na svém facebooku na konci prvního dne fungování.

SKIOZ se nachází v blízkosti osvětlené běžecké Ski Arény Orlické Záhoří v části Jadrná. Zkušební provoz se rozjel za zvýhodněné ceny. Déšť však lyžování nepřeje a hned v neděli kvůli špatnému počasí musel SKIOZ zavřít. Všichni doufají, že se podmínky brzy zlepší.

Jedna jízda tu vyjde na 150 korun, 3 hodiny lyžování si dospělí užijí za 450 korun, děti do 12 let a senioři za 350 korun. Celodenní lyžovačka vyjde dospělé na 750 korun, děti na 560 korun. Otevřeno je denně od 8.30 do 16 hodin. Více zde.