Doposud některé spoje jezdily jako školní linka a zaměstnanci dojíždějící ze Žamberka, Kunvaldu a okolí do Bartošovic a Neratova museli dopravu do práce řešit dost komplikovaně.

„Nyní jsou doplněny zastávky Kunvald - Konzum a Žamberk - Sokolovna u všech spojů. I další nové spoje navazují na spoje do Žamberka a Rokytnice v Orlických horách a můžou je využívat nejen pracující, ale také turisté a občané, zvlášť starší, jezdící za nákupy v pracovní dny. Děkujeme Královéhradeckému a Pardubickému kraji, že vyslyšely naše volání a vyšly nám vstříc. Velice to pomůže těm, kdo potřebují zajistit dopravu do Neratova a Bartošovic, ale i dalším lidem,“ uvedl za Sdružení Neratov Petr Zámečník.