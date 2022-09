Kdysi zněl někdejším pavilonem opočenské nemocnice dětský pláč a maminky se tu těšily z příchodu svých potomků na svět. Místní porodnice byla vyhlášená a oblíbená. Pak ale na dlouhá léta osiřela, utichla a sdílela osud zrušené nemocnice. Už za pár dní se do ní život vrátí, i když zásluhou té nejstarší generace. Pavilon, kde dřív sídlila porodnice a chirurgie, se proměnil na domov seniory s Alzheimer centrem.

„První klienty budeme nabírat 5. září a dále postupně podle toho, jak zařízení budeme vybavovat nábytkem. Zájem o místa v domovech důchodců je na tento region přiměřený, ale hodně chyběla specifická péče o osoby s demencí. Další je až v Albrechticích nad Orlicí, což je daleko,“ říká Kamila Vilímková, ředitelka Domova F. A. Skuherského, organizace, která pobytové sociální služby v Opočně poskytuje.

Lepší orientace

Nové zázemí si ředitelka pochvaluje: „Je krásné. Budou tu senioři, kteří mají poruchu kognitivních schopností i klienti s Alzheimerovou demencí nebo jinou formou demence. V interiéru jsme si proto dali hodně záležet na detailech, barevnosti, aby se dobře orientovali, aby pokoje našli třeba podle svojí fotografie, podle známých předmětů a podobně. Máme dvacet let zkušeností s péčí o seniory, a i s touto skupinou klientů jsme se setkávali, i když jsme na ně nebyli vyloženě zaměřeni.“

OBRAZEM: Olešnice v Orlických horách byla po prudké průtrži pod vodou

Jak vysvětluje, poznatky pro specifickou péči je z čeho čerpat. Nejen z literatury, domovy si mezi sebou zkušenosti vyměňují. „Navíc máme proškolené zaměstnance s praxí i z jiných zařízení. Nabírali jsme nové a jak bude přibývat klientů, budeme postupně přibírat další personál, pořád máme zájem o zdravotní sestřičky a sháníme asi tři pečovatelky. V této době je hlavně problém sehnat zdravotní sestry," podotýká.

Domov nabídne i odlehčovací službu

V přízemí jsou kanceláře, rehabilitace, modlitebna – místnost ztišení, jídelna zaměstnanců, přípravna jídel. V prvním až třetím nadzemním podlažím pokoje s vlastním sociálním zařízením, dále kuchyňka a jídelna. Každé z pater je jinak barevně sladěné. Všechno tu voní novotou, zázemí nemá připomínat nemocniční prostředí. Schodiště je lemované veselými fotografiemi dědečků a babiček. Obyvatelé domova tu budou mít k dispozici veškerou péči a servis a užijí si i výhledů z terasy, která vznikla na bývalé střeše přístavbou třetího patra.

„Kapacita je 47 lůžek, budeme mít dvě patra uzavřených oddělení se zvláštním režimem, kde bude 35 lůžek. V třetím patře budeme mít osm lůžek běžného domova pro seniory v kombinaci s šesti lůžky odlehčovací služby. Ta bude na maximálně tři měsíce, na dobu, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit nějakou neodkladnou záležitost nebo si jen potřebuje od péče odpočinout," upřesňuje Kamila Vilímková.

Kolenovi vystavili jiřinky v dobrušské synagoze, představí je i v České Skalici

V pátek 26. srpna se opočenský domovem pro seniory, který nese jméno Rudolf, mohla projít i veřejnost. „Je to krásné,“ chválí přestavbu dvojice starších žen. „Chodily jsme sem rodit, tak jsme se přišly podívat, do čeho třeba jednou půjdeme,“ dodává jedna z nich s úsměvem.

Návštěvníků přilákal den otevřených dveří dost, ať už blízkých těch, kteří tu najdou domov, tak i klientů, kteří by zázemí mohli využívat jen dočasně. Jiné přilákala prostá zvědavost. „Doma je doma, doufám, že já osobně to potřebovat nebudu. Ale je to pěkné, nové,“ svěřuje se starší muž.

„Kapacita je převážně zaplněna. Klienti budou mít zajištěné ubytování, celodenní stravu, veškerou péči od úklidu po praní prádla, budou mít k sobě pečovatelky, zdravotníky a veškerý servis, který potřebují. Bude za nimi dojíždět i lékař. Je to alternativa k domácímu prostředí. Nejsme nemocnice a chceme, aby to tu vypadalo trošku jako doma. Mají tu společenskou místnost, kde budou mít pracovníky na aktivizační činnost, kteří se jim budou věnovat. Mohou například cvičit, hrát hry, procvičovat paměť, individuálně s nimi budou moci chodit na procházku a budeme pro klienty objednávat i nějaká divadla, kulturu,“ plánuje ředitelka.

I domovy bojují s rostoucími náklady

Do přestavby bývalého nemocničního pavilonu na domov pro seniory investoval kraj, náklady přesáhly 100 milionů korun, dotací přes 46 milionů korun pomohlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Provozovat ho budou společně města Opočno a Dobruška. Ta se budou muset vyrovnat i se zvýšenými náklady kvůli zdražujícím energiím.

„Topíme plynem, ale máme dva silné zřizovatele – město Opočno a město Dobruška, kteří, když šli do toho, převzali na sebe velký závazek a jsou si vědomi, že situace není dobrá, ale náklady bude nutné nést,“ dodává Kamila Vilímková.

Sebevražda? Martin Rybín podezřelý ze znásilnění nezletilé byl nalezen mrtev

S rostoucími náklady z důvodu vysoké inflace budou potřebovat poskytovatelé sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pomoct. V září obdrží dalších 155 milionů korun na zajištění provozu. Prostředky rozdělí kraj z peněz poskytnutých ze státního rozpočtu. O rozdělení dotací rozhodne Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zářijové zasedání na základě již dříve podaných žádostí. Poskytovatelé sociálních služeb by je měli obdržet na přelomu září a října 2022. Největší objem bude směřovat k seniorům.

Vláda přislíbila alokaci 3,2 miliardy korun pro kraje po jednání s hejtmany letos v červenci právě na dofinancování provozu sociálních služeb.

„Královéhradecký kraj letos rozdělil mezi poskytovatele sociálních služeb příspěvky v celkovém objemu jedné miliardy korun. Díky těmto prostředkům kraj s podporou státu zajišťuje péči o občany, kteří potřebují pomoc a podporu s ohledem na sníženou samostatnost z důvodu věku, zdravotního omezení či jiného sociálního znevýhodnění. Jsme proto rádi, že vláda přistoupila k navýšení těchto prostředků, protože to pomůže v udržení stability více jak 300 sociálních služeb v našem regionu,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Podle údajů České alzheimerovské společnosti (ČALS) postihuje demence už zhruba 161 000 lidí. Tento údaj potvrzuje konzultantka zmíněné společnosti Markéta Šplíchalová s tím, že jde o celkový odhad počtu osob trpících demencí, jejichž počet vzrůstá mimo jiné kvůli dřívější diagnostice. Nejčastější příčinou syndromu demence je Alzheimerova choroba. O lidi s takovým onemocněním pečují domovy se zvláštním režimem.



„V Královéhradecké kraji zájem o lůžka v domovech se zvláštním režimem každoročně stoupá,“ uvedla Martina Svatoňová z tiskového oddělení Královéhradeckého kraje a doplňuje, že v domovech se zvláštním režimem (mimo služby se specifickou, neseniorskou cílovou skupinou) je aktuálně 588 lůžek (z toho 35 nově v Opočně).



Běžných lůžek v domovech pro seniory je nyní v kraji 1981 (včetně 8 nových v Opočně).